Test Medicina 2020, risultati nominativi: punteggio e graduatoria

Per tutti gli aspiranti medici l’attesa è finita! Iattesi per oggisaranno consultabili online da tutti i candidati.Dopo il 17 settembre, giorno della pubblicazione dei punteggi elencati in forma anonima distribuiti il codice etichetta, è arrivata l'ora dei, del foglio delle risposte e della scheda anagrafica ordinati secondo iinfatti, collegandosi al portale Universitaly e inserendo le proprie credenziali sarà possibile infatti visualizzare l’a cui sarà associato non solo ilma anche ilin modo da poterlo visionare e confrontare con i punti assegnati.Guarda anche:Dopo la pubblicazione dei, dalle stime si è potuto constatare come il risultato raggiunto a livello nazionale sia sceso ben al di sotto delle aspettative.Sebbene la prova sia stata sostenuta da, tuttavia il punteggio medio calcolato risulta al di sotto della metà del massimo pari aIlinfatti si attesta sui, cifra che conferma l’andamento dei 35,23 dello scorso anno, mentre quello medio più alto a livello locale, per il secondo anno consecutivo, è stato registrato aL’ateneo che invece vantaè quello diche ne conta benInfine, ilè stato conseguito presso l’università di Padova conIn generale, il maggior numero di candidati tra i primi 100 per punteggio sono: Bologna (15), Insubria (9), Napoli Federico II (6), Torino (6) e Catania (6), Bergamo (5) e Milano (5).L’ultima tappa del percorso di accesso al corso di laurea in Medicina è quella segnata dallafissata il giorno. Tutti gli idonei, ovvero coloro che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore alla, potranno quindi conoscere il loro stato di(gli idonei che hanno totalizzato un punteggio talmente alto da essere i vincitori immediati di un posto nell’università di prima scelta), o di(gli idonei che sono i destinatari di un posto in un’università non di prima scelta e che quindi possono aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria per scegliere il posto di destinazione).Gliavranno inizio dal