Test ingresso Biologia e Biotecnologie 2020: i tipi di test Cisia e Tolc, date e università

Il test TOLC-B 2020 per Biologia e Biotecnologie: cos’è e come funziona

• 20 quesiti di Matematica di base in 50 minuti;

• 10 quesiti di Biologia in 20 minuti;

• 10 quesiti di Fisica in 20 minuti;

• 10 quesiti di Chimica in 20 minuti;

• 30 quesiti di inglese in 15 minuti.



• 1 punto per ogni risposta corretta;

• -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



La valutazione della sezione aggiuntiva di inglese

• ≤ 6 = bisogna seguire un corso d’inglese a livello principiante (A1)

• 7-16 = bisogna seguire un corso d’inglese di primo livello (A2)

• 17-23 = bisogna seguire un corso d’inglese di livello intermedio (B1)

• 24-30 = bisogna sostenere l’esame d’inglese di livello B1* senza necessità di seguire un corso.



Test TOLC-B 2020: quali università lo adottano

Sant’Anna – Scuola Universitaria Superiore Pisa

Università degli Studi di Cagliari

Università degli Studi di Teramo

Università di Siena

Sapienza – Università di Roma

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi del Sannio

Università degli Studi dell’Aquila

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi di Catania

Università degli Studi di Ferrara

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Università degli Studi di Sassari

Università degli Studi di Napoli Federico II

Università degli Studi di Pavia

Università degli Studi di Salerno

Università degli Studi di Trento

Università degli Studi di Udine

Università degli Studi Roma Tre

Università della Calabria

Università del Salento

Università di Torino



Test TOLC-B 2020: le date

Test Biologia e Biotecnologie: non sempre a numero programmato

, insieme a Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (CTF) e Farmacia, sono fra i corsi di laurea più gettonati dell’area scientifica. Indipendentemente da quale indirizzo si scelga, per accedervi è comunque necessario, spesso a numero programmato.A causa del Covid-19 che si è abbattuto sulla nostra penisola dall'inizio dell'anno 2020,Al suo posto sarà disponibile però il test online. Scopriamo quindi meglio di cosa si tratta.e in particolare il Testè quello adottato per le prove di ingresso a numero programmato nell’area scientifica relativa allae allee si compone quindi dia cui se ne aggiunge una quinta rappresentata dalla conoscenza dellacomposta da. Il tempo a disposizione per lo svolgimento delle prime quattro sezioni è di 110 minuti mentre per completare la quinta si hanno 15 minuti per un tempo complessivo diIlè strutturato nel seguente modo:Ad ogni risposta data inoltre è assegnato un determinato punteggio:Per ciò che riguarda la valutazione della prova di inglese inoltre, in base al punteggio totalizzato sono assegnate diverse fasce di recupero:Per conoscereda svolgereper conoscere informazioni più dettagliate.Inoltre, cliccando su questo link è possibile consultare le date previste per le prove e le scadenze per le iscrizioni.Per tutte quelle università che non si affidano quindi ai test Cisia e TOLC-B per Biologia e Biotecnologie 2020, qualora non si tratti di un test ad accesso programmato locale, il test non è vincolante rispetto all’accesso ma ha funzione soloGli atenei infatti grazie ai test riescono a conoscerein Biologia e Biotecnologie, assegnando loro, qualora il punteggio ottenuto non sia ritenuto sufficiente, l’obbligo di sanare le carenze in entrata, superando, durante il corso dell’anno, gliche rappresentano i requisiti minimi di conoscenza delle materie principali di indirizzo.