Test ingresso politecnico Torino 2019: date, domande e informazioni

Martedì 16 e mercoledì 17 luglio 2019 (il 16 luglio è possibile sostenere la prova anche nella sede di Vèrres): le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 aprile 2019 fino alle ore 12:00 di venerdì 12 luglio 2019. L'iscrizione in questo caso è fino ad esaurimento posti disponibili: qualora si sia raggiunto il massimo nel momento dell'iscrizione, si può comunque partecipare al test in data successiva;

Giovedì 12 settembre 2019 : questa data è riservata agli studenti non comunitari residenti all'estero con titolo estero . Le iscrizioni sono aperte da lunedì 8 aprile 2019 alle ore 12:00 di mercoledì 11 settembre 2019.

Giovedì 5 settembre 2019: unica prova nazionale per il test di ammissione in Architettura.Le iscrizioni per la prova di ammissione al corso di laurea in Architettura sono aperte da mercoledì 3 luglio 2019 fino alle ore 15:00 di giovedì 25 luglio 2019.

Ormai i giorni dei test d’ingresso 2019 per entrare all'università sono stati decisi. Quindi è benesu come fare per entrare nell’università scelta.Se il vostro sogno è entrane nel, ecco unache dovrete affrontare. Di seguito troverete le modalità delle prove, i giorni, le scadenze e altre mille informazioni utili ad iniziare il vostro cammino all’interno dell’ateneo torinese; quindi prendere appunti.Guarda anche:Le date in cui sostenere il temuto test d’ingresso per accedere ai corsi di laurea in questo ateneo sono molteplici, ovviamente fatta eccezione per il corso di laurea in Architettura che ha una data unica stabilita a livello nazionale ().Il resto dei CdL ha più di una data utile per effettuare il, ovvero il. Scopriamo insieme quindi tutte le date e le scadenze.Escludendo gli appuntamenti conclusi dei mesi primaverili, fino a settembre rimangono ancora, più o meno vicine, per sostenere le prove di ammissione:Tutti i corsi di laurea sono ad “”, cioè, fino a raggiungere un numero massimo di posti disponibili.I TIL per tutti i corsi di laurea dell'area dell'Ingegneria, per il corso di laurea in Design e comunicazione visiva, per il corso di laurea in Architettura e per il corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale sonoe consistono in un. Ogni test ha difficoltà equivalente ed è composto da quesiti selezionati automaticamente e casualmente in modalità informaticaIl test si svolge nei Laboratori Informatici della sede centrale del Politecnico di Torino o altre sedi in Italia, tra cui Vèrres, o all’estero.Una Nota sul sito del Politecnico inoltre chiarisce che 'Ai fini dell'immatricolazione presso il Politecnico di Torino, l'unico test valido è il TIL svolto presso il nostro Ateneo e'.Il TIL per tutti i corsi di laurea in Ingegneria (designati col codice TLI-I), in Design e comunicazione visiva (codice TLI-D) e in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale (codice TLI-P) ha una durata di, e prevede lo svolgimento dia risposta multipla. Ovviamente i tre CdL hanno. Tuttavia il criterio dei punteggi è unico, e prevede:Il TIL del corso di laurea in Architettura è un pochino diverso da quelli appena visti degli altri indirizzi. I quesiti a cui rispondere sono infatti 60 a risposta multipla con 5 opzioni di risposta. Il tempo a disposizione è pari a 100 minuti. La prova avrà inizio alle ore 11:00 ma i candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00 per le procedure burocratiche di riconoscimento.Il calcolo del punteggio prevede:Il massimo del punteggio nel TLI-I è 100, mentre la soglia minima per entrare in graduatoria è fissata a 20 punti. Sono però necessari ben 60 punti per entrare nello specifico corso di laurea prescelto, 50 e 30 per entrare in un corso di laurea qualsiasi nell'area di Ingegneria (senza la garanzia di entrare in quello prescelto).Le domande del test sono così strutturate:Il massimo del punteggio nel TLI-D èmentre la soglia minima di garanzia è. Laper entrare nel corso di laurea prescelto è pari aLe domande del test sono così strutturate:Il massimo del punteggio nel TLI-D èmentre la soglia minima di garanzia è. Laper entrare nel corso di laurea prescelto è pari aLe domande del test sono così strutturate:Il massimo del punteggio nel test in Architettura è pari a 100 mentre la soglia minima è fissata a 20 punti.Le domande del test sono così strutturate: