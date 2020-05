Tema: violenza sui più deboli

La violenza sui più deboli

Per secoli, se non per millenni, le persone considerate più deboli sia fisicamente che caratterialmente sono state oggetto di violenza da parte degli individui più potenti. Vengono presi di mira i soggetti considerati più deboli, ma chi sono i più deboli? Vengono considerati più deboli coloro che hanno qualche malformazione fisica, qualche deficit mentale, persone che semplicemente fanno più fatica ad integrarsi nella società e capita a volte che i deboli siano quelli con disposizioni economiche minori rispetti agli altri.Esistono tantissimi tipi di violenza: la violenza sulle donne, il bullismo, il nonnismo, la violenza psicologica, la violenza fisica e così via. Ciò è in atto da moltissimo tempo, dalla la schiavitù, alla violenza sulle donne fino alla forma più moderna di bullismo: il cyberbullismo.In questo ultimo secolo si sono avviate campagne contro la violenza sulle donne, sul bullismo a scuola e contro ogni forma di violenza.Dal testo del capitolo 1 de “I promessi sposi” di A. Manzoni possiamo notare che la violenza, sebbene non fosse fisica, è presente quando Don Rodrigo minaccia Don Abbondio per non far celebrare il matrimonio tra Renzo e Lucia e che dunque fosse presente anche al tempo.Una domanda che possiamo porci è: perché è stato preso di mira Don Abbondio e non direttamente Renzo? La risposta è molto semplice, Don Abbondio è più debole di Renzo. Dalle pagine che abbiamo letto si nota che Renzo è un ragazzo spavaldo, coraggioso e che sa difendersi nel momento giusto mentre Don Abbondio è un povero prete, che sfugge dai problemi cercando di evitarli e dunque è un bersaglio semplice per Don Rodrigo.Concludo dicendo che la violenza è un fenomeno con un passato longevo e tragico che però ritroviamo tuttora, in una società in cui non dovrebbe esserci.