Tema sui videogames

I videogames

Per quanto mi riguarda, non sono un’appassionata di videogiochi. Non mi piace passare il mio tempo davanti ad uno schermo, per utilizzare dei giochi virtuali che non hanno un preciso scopo educativo e che contribuiscono a rimbambire chi ci sta davanti.Ma i videogiochi sono colpevoli dell’aggressività infantile degli ultimi anni? Secondo me, anche se probabilmente in minima parte, i videogiochi contribuiscono alla violenza in giovane età.Secondo alcuni studi americani, un bambino che passa più di cinque ore settimanali davanti ad uno schermo con giochi violenti fa fatica a controllare la sua impetuosità. È emerso che l’esposizione per molte ore a videogiochi violenti è in grado di mandare in tilt la parte frontale del cervello, quella che controlla l’aggressività. Un elemento chiave è il tempo trascorso di fronte a questa tipologia di videogames, infatti, superato il limite di cinque ore alla settimana, l’aggressività aumenta e le sensazioni diventano più chiare. I risultati di queste ricerche sono in linea con le scoperte fatte da un gruppo di psicologi tedeschi, i quali affermano che sangue virtuale e violenza reale siano fortemente legati.Inoltre, i videogiochi sono così veritieri che i bambini e i ragazzi, totalmente coinvolti dalla situazione, non distinguono più realtà e finzione e agiscono d’istinto senza pensare alle possibili conseguenze che si possono avere nella vita reale.Donald Trump ha ripetuto spesso, dopo le diverse sparatorie avvenute negli Stati Uniti durante gli ultimi anni, che per la gioventù turbata è troppo facile farsi accerchiare da una cultura che celebra la violenza.In conclusione, secondo me bisognerebbe limitare la diffusione di videogiochi a sfondo violento perché, da quanto è emerso dai vari studi e dalle indagini condotte dopo recenti episodi di aggressività, contribuiscono alla violenza.