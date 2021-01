Video appunto: Tema: I vantaggi di imparare una seconda lingua all'asilo

Tema- I vantaggi di imparare una seconda lingua

La globalizzazione ha portato oggi a un mondo diverso da quello in cui vivevano i nostri nonni, soprattutto perché rende possibile alle persone di trascorrere la loro vita non solo in relazione al paese in cui vivono, ma con diversi aspetti di altre culture e stati, soprattutto per quanto riguarda la scuola e il lavoro.Questo è uno dei motivi per cui le generazioni di oggi dovrebbero investire nella conoscenza non solo della loro lingua madre, ma anche di altre lingue straniere, e che l'apprendimento di tali lingue dovrebbe iniziare fin dalla tenera età, come dalla scuola materna.L'apprendimento di una lingua straniera ha solo vantaggi, senza alcun contro: rende possibile alle persone di comunicare e costruire una rete internazionale, connette le persone e rompe i muri dell'isolamento e della segregazione, ampliando al contempo il background culturale di una persona. Al giorno d'oggi in ogni aspetto della vita è possibile incontrare opportunità con uno scopo internazionale: i programmi Erasmus e di scambio, come stage e tirocini all'estero, sono considerate esperienze cruciali e maggiormente apprezzate dalla maggior parte delle aziende e dei selezionatori di lavoro.È un dato di fatto, confermato da molti studi accademici fatti da psicologi e neurologi, imparare una lingua straniera fin dalla tenera età si rivela più facile che se fatto dopo nella vita. Inoltre, è stato riconosciuto che i bambini cresciuti come bilingue, come diventeranno coloro che impareranno una lingua straniera dall'asilo, sembrano avere prestazioni migliori più tardi a scuola, poiché le loro cellule cerebrali e le loro facoltà mentali saranno più elastiche e preparate di quegli studenti che conoscono solo la loro lingua madre.In conclusione, i bambini dovrebbero iniziare a imparare una lingua straniera all'asilo, in quanto ciò fornirà loro un background culturale più ampio e migliorerà le loro prestazioni personali e scolastiche durante i loro studi e garantirà loro maggiori opportunità di carriera futura.