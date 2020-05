Tema argomentativo su scuola ed educazione

Traccia: la scuola deve istruire ed educare. Secondo te hanno lo stesso significato? in questi anni di scuola ritieni di essere stato più educato o istruito?

La scuola è il luogo che la maggior parte dei giovani frequenta quasi ogni giorno, un’istituzione che prepara gli adolescenti alla vita e li istruisce in una determinata professione, disciplina o arte.La scuola però, oltre a istruire, compie anche un atto di educazione dei ragazzi.Molte persone ritengono il termine “istruire” ed “educare” sinonimi, ma non è proprio così.Istruire significa fornire qualcuno, con un insegnamento teorico o pratico, di un complesso organico di nozioni relative a una disciplina o a una tecnica, mentre educare vuol dire guidare il soggetto a un conveniente livello di maturità sul piano intellettuale e morale.A mio avviso la scuola serve sia ad educare che a istruire, ma maggiormente ad istruire.“I giovani, anche se non sempre ne sono consci, stanno male. E la scuola si limita a istruire, ma non educa.” afferma Umberto Galimberti, filosofo, sociologo e psicanalista che ha riportato le sue osservazioni nel libro “La parola ai giovani. Dialogo con la generazione del nichilismo attivo”. Il sistema dell’istruzione, secondo Galimberti, fa “passare una nozione da una testa all’altra” cioè istruisce, che è cosa ben diversa dall’educazione, come ho già scritto in precedenza.Nonostante l’acquisizione di nozioni puramente teoriche sia importante, trovo che l’educazione si ritrovi e si in un contesto quotidiano e dunque che le si debba dare importanza almeno quanto l’istruzione.Un esempio che si può fare è quando si entra in un negozio e la commessa pur essendo brava a trovare i capi d’abbigliamento e preparata negli argomenti inerenti al suo lavoro (come la moda attuale) è scortese e sembra scocciata; evidentemente non è stata educata adeguatamente; infatti è molto più piacevole fare acquisti con un personale cordiale.Concludo dicendo che il sistema scolastico italiano dovrebbe migliorare sotto il punto di vista dell’educazione, insegnando agli alunni come comportarsi durante la vita di tutti i giorni.