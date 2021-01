Video appunto: Mezzi di comunicazione virtuale ed amicizia, tema

Una ricorrente domanda, la cui risposta però è alquanto difficile da definire, è questa: i mezzi di comunicazione virtuale favoriscono o impediscono l’amicizia?Infatti, quando essa ci viene posta non si ha da subito una sicurezza assoluta nel rispondere, forse perché i social network sono come una medaglia, i pro ed i contro rappresentano le due facce opposte che, però, sono anche unite, e non potrebbe essere altrimenti.In primo luogo, alcune persone ritengono l’utilizzo dei social network pericoloso e inappropriato, in quanto, se usati per troppo tempo, potrebbero causare la perdita della capacità di rapportarsi con qualcuno al di fuori della rete, o addirittura una dipendenza dal dispositivo. In effetti non si può negare che, se usati in modo incorretto e/o esagerato, essi potrebbero provocare un distaccamento dalla realtà, ed un’eccessiva virtualizzazione porterebbe all'incapacità di incontrarsi dal vivo, uscire insieme, andare al cinema, fare una pizzata, o anche semplicemente sedersi ad una grande tavolata e fare una partita a carte oppure un qualsiasi altro gioco, attività che non si possono svolgere e/o vivere bene online, nemmeno in una videochiamata.I rapporti nati nel web, inoltre, nel caso uno dei due amici non si faccia sentire per un determinato lasso di tempo, più o meno lungo, per qualsiasi motivo, sia anche per un guasto al dispositivo o per assenza di internet, l’altra persona potrebbe disinteressarsi e la relazione rischierebbe la rottura.Infine dobbiamo anche considerare che una persona in rete può mostrarsi diversamente da com’è davvero: non essendoci nei social network un vero e proprio contatto con l’altro, non si ha la sicurezza che il rapporto sia autentico.D’altro canto, però, neanche nella realtà si può determinare al 100% la veridicità di una relazione, in quanto una persona può indossare una maschera non solo nella rete, ma anche al di fuori. Questo non vuole però significare che tutte le persone siano false, ma anzi che non bisogna trarre conclusioni troppo affrettate su qualcuno senza prima conoscerlo davvero, in ambito social e non.Riguardo all’utilizzo inappropriato dei dispositivi, vorrei dire che sta tutto nella persona stessa, perché se usati in modo intelligente e cosciente, allora i rischi diminuiscono o, addirittura, si azzerano.Quanto all’assenza di una persona per vari motivi, la chiave per la continuità della relazione sta nel rapporto stesso, perché nonostante la distanza, ed a volte anche il silenzio, i veri amici non si perdono mai di vista.A questo punto le varie argomentazioni ci portano a dire che i mezzi di comunicazione non impediscono un’amicizia, ma anzi la possono favorire.Per esempio, i social possono essere usati per conoscere persone nuove, magari anche con i nostri stessi interessi ed hobby, o per riallacciare rapporti con amici di vecchia data i cui contatti si erano precedentemente persi.Come possiamo dunque notare, essi riducono le barriere sociali perché, in un certo senso, ci tengono vicini seppur fisicamente lontani.Essi velocizzano le nostre azioni, dalle più semplici, come un messaggio, alle più complesse, come una videochiamata di gruppo: in questo periodo soprattutto, possiamo vedere la loro efficacia anche nel svolgere varie attività, come le lezioni scolastiche e/o altri incontri come ad esempio catechismo od acluni sport.Dunque, i mezzi di comunicazione che effetto hanno sulle amicizie?Favoriscono la creazione di nuovi rapporti ed il riallacciamento dei vecchi, creano legami che possono anche uscire dalla rete, e far incontrare quindi persone che magari prima neanche si conoscevano e poi si è scoperto abitassero magari nella stessa città, o nei dintorni. Velocizzano e semplificano le nostre azioni e ci offrono anche la possibilità di continuare, specie attualmente, le nostre attività didattiche ed extra, ad esempio io, oltre alle lezioni scolastiche, ho riniziato anche quelle di chitarra e di danza. Per non dire che praticamente ogni giorno videochiamo le mie amiche a distanza perché è bello sentirsi vicine nonostante la lontananza fisica.Secondo me le amicizie nate sul web sono vere quanto quelle nella realtà, con l’unica differenza che mentre se una tua amica abita vicino a te potete tranquillamente uscire a fare un giro, se abita lontana chilometri vedersi risulta più difficile, ma non impossibile, perché se si vuole vedere una determinata persona si è anche pronti a viaggiare un po’, parlo per esperienza personale.Vorrei concludere con la mia risposta alla domanda intorno alla quale è girato questo tema: a parer mio non sono i mezzi di comunicazione virtuale a favorire o impedire le amicizie, ma l’utilizzo che ogni soggetto ne fa. Per esempio, se qualcuno decide di chattare tutti i giorni per tutto il giorno, allora è chiaro che questo gli causerà una dipendenza e lo allontanerà dalle amicizie ‘reali’. Se, invece, un’altra persona non esagera e sta attenta a quanto tempo passa davanti al social, allora questa non andrà di certo incontro a quella possibilità, perché saprà controllarsi e riuscirà tranquillamente ad avere amicizie sia social che non: secondo me sta tutto nella propria capacità di controllarsi.