Articolo di giornale - Punti centrali

L'articolo di giornale è un testo a carattere informativo, che tende ad offrire al lettore degli elementi utili a comprendere la notizia, l'argomento o il fatto di cui si sta parlando.

Il titolo di un articolo giornalistico, che è meglio scegliere dopo la stesura del testo, è costituito da tre parti, ma, solitamente, in ambito scolastico, se ne richiede solo uno:

• L’occhiello;

• Il titolo, che deve essere ad effetto;

• Il sommario.

Oltre al titolo ad effetto vi deve essere un lead che ha la caratteristica di essere incisivo e accattivante; pertanto è la parte dell'articolo più importante, in quanto deve catturare l'attenzione di colui che legge. In questo caso, l'articolo di giornale dipende dal lead e deve essere considerato come le tragedie concepite da Alfieri: una tragedia deve accattivare immediatamente lo spettatore, perché se così non fosse, allora, la tragedia nascerebbe morta. In qualunque caso, il lead può essere di diversi tipi. I più frequenti sono:



• Il lead nominale;• Il lead situazionale;• Il lead enunciativo;• Il lead interrogativo.Dopo il lead, per rendere l'articolo il più accattivante possibile, bisogna far sì che vi siano lee l'(chi? che cosa? quando? perché? dove? come?), ma non solo. Infatti è necessario ricostruire uno sfondo che ricostruisca, per l'appunto, lo sfondo in cui si è verificata la vicenda.La conclusione, che non deve essere fine a se stessa, deve essere resa da una frase ad effetto: l'errore in cui si può incappare è di non concludere l'articolo in modo esatto. Spesso un articolo concluso troppo frettolosamente lascia con "la voglia di continuare a mangiare", quindi è meglio concentrare gran parte del tempo su di questo.Per far sì che l'articolo sia incisivo è necessario utilizzare il giusto registro (registro giornalistico), ma anche una certa criticità che può essere lasciata sia velata che esplicita. Un buon articolo deve assolutamente avere un tono critico e, delle volte, anche antifrastico.