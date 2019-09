Tipi di leganti

Cottura del calcare -> calce viva + acqua = calce spenta



Calce viva + acqua in esubero = grassello

Calce viva + acqua in aspersione = calce idrata in polvere

Cottura a 950°C -> calcare + argilla 6-18% = calci idrauliche

Cottura a 1500°C ->calcare + argilla 20-28% = cemento

artificiali sono materiali compositi, ottenuti miscelando: acqua, leganti, inerti ed additivi.Gli inerti utilizzati si distinguono in:: realizzate con inerti di granulometria fine (sabbia);: realizzati con inerti di granulometria fine e media (sabbia, pietrisco).sono sostanze che si presentano sotto forma di polvere finissima, la quale, associata all’acqua diventa un impasto di consistenza plastica che in tempi più o meno rapidi perde la sua plasticità producendo una massa indurita, in grado di aderire ad altri materiali da costruzione, collegandoli tra loro.Essi agiscono secondo due distinte fasi:•Laè il processo nel quale il legante perde la plasmabilità ed inizia ad avere un iniziale consolidamento;•L’: è la sequenza di processi chimici e fisici, successivi alla presa, nel quale il consolidamento aumenta fino all’ottenimento dei valori massimi propri di quel legante.sono classificati in:: per i quali i fenomeni della presa e dell’indurimento avvengono solo in presenza di atmosfera;: per i quali presa e indurimento si verificano anche a contatto con l’acqua.sono utilizzati per la creazione di malte, hanno resistenze meccaniche medio – basse e presentano una discreta solubilità in acqua. Ad esempio: calce aerea e gesso.Laè un legante che si ottiene mediante cottura, a 800 – 900°C (calcinazione), di rocce calcaree frantumate.La procedura di spegnimento della calce viva può essere realizzata con due diversi procedimenti connessi all’ottenimento di due prodotti diversi:•Il: usato per la finitura di intonaci; si ottiene spegnendo la calce viva in zolle entro vasche con acqua in eccesso fino a ottenere una massa plastica, morbida, liscia e pronta per l’uso in cantiere, inoltre si conserva bene nel tempo;•La: si ottiene utilizzando, per lo spegnimento della calce, solo la quantità di acqua necessaria per la trasformazione chimica, ottenendo un prodotto allo stato di polvere secca pronta all’uso.La presa e l’indurimento della calce aerea avviene con una reazione chimica, detta carbonatazione, con la quale l’anidride carbonica presente nell’atmosfera reagisce con la calce spenta per ricostituire l’originario carbonato di calcio.Lapuò essere classificata in:: ottenuta da rocce prive di impurità;: ottenuta da rocce con impurità.Ilè impiegato nell’ambito delle costruzioni nella formazione di intonaci, stucchi, decorazioni e per fissaggi provvisori di cantiere, anche per le proprietà di fare presa e indurire molto rapidamente e per assumere la fame di oggetti da riprodurre con stampi. Esso tende ad aumentare di volume a causa dell’umidità contenuta nell’atmosfera.Esistono diversi tipi di gesso:: è utilizzato per la realizzare di rosoni, cornici, statue e in generale per qualsiasi tipo di decoro;: viene impiegato nella formazione di pannelli di cartongesso o nella formazione di elementi modulari di controsoffitti;: viene utilizzato per la realizzazione di tramezzi leggeri e per vari tipi di lavori di manutenzione;: è utilizzato per la realizzazione di sottofondi di pavimenti in materiali sintetici.sono utilizzati per la creazione sia di malte per murature e intonaci, sia di calcestruzzi e presentano resistenze meccaniche elevate; si ottengono per cottura di rocce calcaree e marne o di miscele di calcare e di argilla.Ci sono tre tipi di calci idrauliche:: è una calce con proprietà idrauliche composta da marne o calcari, ottenuta tramite un processo produttivo tradizionale di cottura con o senza macinazione;: è una calce con proprietà idrauliche composta da calce aerea (o da NHL) con l’aggiunta di materiale con proprietà idrauliche come la pozzolana;: è un legante costituito da calce aerea (o HNL) e altri materiali come cemento.Lapresenta un’alta traspirabilità, è impiegata nella preparazione in cantiere di malte per muratura e per intonaci interni ed esterni, viene anche utilizzata nel restauro e nel recupero di edilizia storica.Ilè costituito da un materiale artificiale che si presenta sotto forma di forma finissima e che, mescolato con acqua forma una massa plastica e deformabile, che si rapprende e indurisce gradualmente fino ad assumere un’elevata consistenza.Con il cemento si possono ottenere i seguenti prodotti:Ilviene impiegato anche in altre utilizzazioni: