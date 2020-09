Norme tecniche per la costruzione - D.M. 14/01/2008

Norme tecniche per la costruzione - Il D. M. 14/01/2008

norme tecniche per la costruzione

D. M. del 14/01/2008

carichi

g 1

g 2

q k 1

q k

q k n

Tra le, bisogna ricordare dei decreti ministeriali; e tra questi decreti, il decreto ministeriale più importante è ilNel" sono riportati alcuni dei principali carichi che devono essere considerati durante la costruzione delle opere.Tra questi, i principali da ricordare, e soprattutto a cui prestare particolare attenzione, sono:: indica un carico permanete strutturale, come per esempio il solaio;: rappresenta un carico permanente non strutturale, come per esempio il pavimento;: con questo termine viene indicata un’azione, o anche un carico, che sia variabile e ricorrente, come per esempio le persone;: con questa sigla viene indicata un’azione, o anche un carico, che sia variabile e anche accidentale, come per esempio il caso della neve;: con questo termine vengono indicate le altre azioni, o anche gli altri carichi, che sono variabili.