Legno – Caratteristiche

Ilè un materiale elastico, cioè torna alla sua condizione di partenza. Il legno è anche un materiale anisotroco.Ci sono due tipologie di legno:: tratto da un albero;: assemblato artificialmente a lamelle, e viene utilizzato per le grandi coperture.Le caratteristiche del legno variano in base alle specie arboree.La resistenza del legno tiene conto del fattore stanchezza; più è elevato il carico e minore è il tempo di durata. La resistenza del legno dipende dalla classe di durata del carico e dalla classe di servizio.La classe di durata del carico è:: quando la durata del carico supera i dieci anni;: quando la sua durata è compresa tra i sei mesi e i dieci anni;: quando la sua durata è compresa tra una settimana e sei mesi;: quando la sua durata è minore di una settimana;: come il vento.La classe di servizio identifica tre condizioni ambientali:: è caratterizzata da un’umidità del materiale in equilibrio con l’ambiente ad una temperatura di venti gradi e un’umidità relativa dell’aria circostante che non superi il sessantacinque per cento, se non per poche settimane all'anno;: è caratterizzata da un’umidità del materiale in equilibrio con l’ambiente ad una temperatura di venti gradi e un’umidità relativa dell’aria circostante che superi l’ottantacinque per cento solo per poche settimane all'anno;: è caratterizzata da umidità più elevata di quella della classe di servizio 2.