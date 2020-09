Determinazione delle caratteristiche della sollecitazione

sforzo normale

taglio

momento flettente

torsione

Supponiamo di considerare una figura in equilibrio. Se essa si spezza non sarà più in equilibrio, ma non si muove perché ci sono piccole forze che la tengono ferma.Tra le sollecitazioni possiamo trovare:= indichiamo con “N” lo sforzo normale;= indichiamo il taglio;= tensioni tangenziali di taglio;= momento flettente;= momento torcente.Indichiamo con la lettera “” l’eccentricità.Losi può suddividere in:: si ha quando si allungano le fibre;: si ha quando si accorciano le fibre.L’azione diserve per “spezzare” gli oggetti.Nelalcune fibre si allungano, altre invece si accorciano, altre ancora rimangono inalterate.Invece latorce le fibre.Supponiamo di considerare un tronchetto. Possiamo indicare con le seguenti lettere:= agisce parallelamente alle forze del tronchetto; è il risultante di tutte le forze che stanno o a destra oppure a sinistra della sezione considerata, parallele all'asse della trave;= agisce parallelamente all’asse della sezione; è il risultante di tutte le forze che stanno o a destra oppure a sinistra della sezione considerata, perpendicolare all'asse della trave;= è il momento risultante di tutte le forze che stanno o a destra oppure a sinistra della sezione considerata.