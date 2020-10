La scuola di Salamanca

Partendo dal commento della Summa di Tommaso d’Aquino che trattava del diritto, i maestri di Salamanca non solo affrontarono il tema della giustizia, della legge, del diritto naturale, del diritto divino, degli status personali, dei poteri del principe, ma si spinsero oltre, prendendo in esame anche molti istituti specifici dell’ordinamento normativo (proprietà, singoli contratti).Nel fare ciò muovevano, conformemente alla loro formazione teologica, da premesse di natura teologica, dalle quali derivavano precise conseguenze sul piano della disciplina giuridica dei singoli istituti analizzati. Profondi conoscitori non solo della teologia ma anche del diritto romano e del diritto del loro tempo, scandagliarono le congruenze tra i principi del diritto romano e con quelli del diritto naturale e divino. In questo sta la novità della loro impostazione. Rispetto ai teologi della prima Scolastica, i maestri di Salamanca scesero nei particolari della disciplina normativa, in modo più sistematico ed esauriente. In quegli anni alcuni esponenti della scuola Culta esprimevano anch’essi critiche alla compilazione giustinianea, ma solo gli scolastici spagnoli si proposero di designare confini precisi entro cui il Corpus iuris dovesse ritenersi valido perché conforme a principi e valori superiori rispetto al diritto positivo.Il primo esponente di questa scuola fu Francisco Vitoria (1483-1546), domenicano, formatosi non solo sui testi di San Tommaso, ma anche sui classici latini. Professore a Salamanca nel 1526, non solo commentò la Summa tomistica, ma si occupò anche dei profili giuridici e teologici della recente scoperta dell’America. Vittoria espresse la convinzione che la conversione degli Indios non dovesse essere forzosa ma libera e che dovessero essere trattati come minori sotto tutela e non come schiavi. Del resto il rifiuto di questi di accogliere le offerte di scambi commerciali e la predicazione cristiana, costituivano motivi legittimi di guerra giusta.