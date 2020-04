Nascita del Parlamento

Anzitutto il Parlamento è un organismo che in Italia ha funzione legislativa.Nel 1258, si verificò un nuovo conflitto fra baroni e monarchia; anche il nuovo re Enrico III fu costretto a concedere le Provvisioni di Oxford, a seguito delle quali fu deciso che 15 baroni restassero stabilmente a fianco del re come consiglieri e controllori del suo operato.Questo gruppo di baroni può essere considerato il primo nucleo della Camera dei Lords; le origini della seconda camera del Parlamento inglese, la cosiddetta Camera dei Comuni, di coloro che non sono nobili, possono essere trovate in un'assemblea convocata nel 1275 da Edoardo I, che sperava, coinvolgendo mercanti e borghesi, di limitare il potere dei baroni. Nel 1297 venne sancito il principio secondo il quale il re non poteva introdurre nuove tasse senza il consenso dei rappresentanti dei sudditi del regno. Il parlamento, pur non avendo un potere legislativo, si avviò a diventare un organo dello Stato, con il quale il re doveva dividere una parte del proprio potere.Alla fine del Duecento, il Parlamento inglese acquistava la propria forma definitiva, il clero decise di non parteciparvi come gruppo separato a se stante, come voleva Edoardo I: i vescovi e gli abati più potenti scelsero di entrare nella Camera dei Lords.