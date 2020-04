San Domenico e San Francesco

Intorno al 1203, il prete castigliano Domenico di Guzman restò colpito dal numero delle comunità catare presenti nel sud della Francia. Comprese che uno dei motivi per cui i catari prestavano fede ai loro maestri derivava dal loro stile di vita austero e rigoroso. Pertanto, Domenico ottenne dal suo vescovo l'autorizzazione a vivere lui stesso in assoluta povertà, al fine di predicare agli eretici la dottrina cattolica in maniera credibile.Nel 1216, venne fondato il nuovo ordine monastico dei domenicani, il cui scopo restò quello di combattere l'eresia. In Italia, intanto, aveva già fatto la sua comparsa pubblica Francesco d'Assisi. Egli, nel 1206-1207, decise di andarsene dalla ricca casa paterna e di vivere di elemosina, imitando in tutto la povertà di Cristo. Volle seguire il vangelo alla lettera. Francesco accettava di tuffarsi in esperienze dai contorni vaghi e pericolosi, al servizio dei più miseri e dei più emarginati.Egli abbracciò per fino un lebbroso, figura che la società medievale trattava con estrema diffidenza e profondo disprezzo. Intorno a Francesco si riunì in breve tempo una comunità di discepoli. Egli fu sempre preoccupato di mostrarsi obbediente alla Chiesa e di avere l'approvazione del pontefice.A partire dal 1210, la fama di Francesco si diffuse in tutta l'Europa cristiana e la piccola comunità iniziale si trasformò in un grande ordine religioso, per il quale il santo di Assisi stese una regola di vita molto rigorosa, che insisteva sul divieti assoluto di possedere beni. Chiamati minores e fratres, i seguaci di Francesco dovevano guadagnarsi da vivere con il lavoro manuale, ma avevano il divieto assoluto di accettare e maneggiare denaro.