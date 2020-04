Innocenzo III - XII/XIV secolo

Innocenzo III

quarta crociata

crociata contro gli Albigesi

-Inizio XIII secFu in questo periodo che il papato raggiunse il massimo della potenza, proprio con questo pontefice che:1)puntò all’(come Gregorio VII nel 1075), con l’obbiettivo di fare della chiesa romana unae subordinando quindi tutti gli altri poteri dell’occidente.2)confermò il diritto ed il dovere del papato di guidare la cristianità.3)intervenne nelle questioni dei feudatari utilizzando la ratio peccati(“motivo di peccati”:il pontefice può intervenire in tutte le circostanze nelle quali poteva presentarsi un peccato).4)mise a paragone il potere del papa(sole) con il potere dell’imperatore(luna), affermando che il primo brillava di luce propria mentre il secondo poteva solo riflettere la luce del primo.5)intervenne nelle vicende dell’impero:Si autoelesse tutore di(figlio di Enrico IV e Costanza d’Altavilla, nipote di Federico Barbarossa) e per evitare che, salendo al trono, la casata degli svevi accerchiasse la santa sede, appoggiò la candidatura al trono diQuando quest’ultimo tentò di conquistare l’Italia meridionale venne scomunicato da Innocenzo III ed al suo posto fu incoronato Federico II (di Svevia).(Ottone e Federico si scontrarono a Bouvines con la conseguente vittoria di Federico e quindi la sua incoronazione come re di Italia e Germania).6)portò avanti il primato della chiesa lottando contro le eresie, bandendo lae bandendo,nel 1208, ladi Provenza:quest’ultima creò un massacro…il papa ancora una volta legittimò la violenza contro gli oppositori della chiesa.7)promosse la liberazione delle terre di spagna (la reconquista).8)nel 1215 a Roma convocò ilcon lo scopo di:-avere maggior controllo sui fedeli-istituire commissioni di laici e religiosi per punire gli eretici (che andranno poi a formare il tribunale dell’inquisizione)…Queste rigide difese sfociarono in un odio specifico nei confronti degli ebrei e nella nascita appunto della “dottrina della perpetua schiavitù degli ebrei”;furono quindi rafforzati l’antigiudaismo e le misure discriminatorie nei loro confronti.-in occasione del concilio Innocenzo ricevette l’dei prìncipi dell’Inghilterra che si dichiararono vassalli della santa sede.9)Innocenzo III morì nele gli successe