Contrasto tra Inghilterra e Francia del XIII secolo

Nel 1066, Guglielmo il conquistatore aveva sconfitto gli inglesi nella battaglia di Hastings e quindi oltre alla Normandia controllava anche l'Inghilterra. Uno dei suoi successori, Enrico II Plantageneto, che era signore della contea di Angiò, sposò Eleonora, la duchessa di Aquitania. Quindi, alla fine del XII secolo, quasi tutte le terre francesi che si affacciavano sull'Atlantico erano possedimenti del re d'Inghilterra.Enrico accentuò la componente sacra e taumaturgica del potere regale. Per questo sovrano entro in contrasto con la Chiesa, i cui beni e privilegi vennero difesi da Thomas Becket, l'arcivescovo di Canterbury. Nel 1170, Enrico II ordinò l'uccisione di Becket. Per questo crimine il re fu scomunicato, tuttavia il regno di Inghilterra continuava ad essere uno degli Stati più potenti d'Europa.Il figlio maggiore di Enrico, Riccardo Cuor di Leone, dedicò scarso interesse al paese e passò più tempo a combattere in Terra Santa. Per vari anni il potere fu gestito da suo fratello, Giovanni Senza Terra, che sarebbe poi diventato sovrano alla morte di Riccardo. Il 27 luglio del 1214, a Bouvines, ebbe luogo lo scontro decisivo fra il regno di Francia e quello di Inghilterra. I principali contendenti erano il re di Inghilterra Giovanni Senza Terra e il re di Francia Filippo II (Augusto), tuttavia, Giovanni aveva ottenuto il sostegno dell'imperatore Ottone IV di Brunswick.