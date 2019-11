Verso l'Unione Europea

Integrazione europea

L'Europa esce dalla guerra con una classe dirigente rinnovata, e il dibattito che si sviluppa nei partiti politici di tutti i paesi europei verte sul tema di quale destino costruire per il continente. La divisione tra le nazioni, gli egoismi e i nazionalismi hanno provocato due guerre mondiali che hanno rovinato la Vecchia Europa. Bisogna rinunciare ad una parte delle prerogative nazionali per il un obiettivo comune. Inizia il dibattito sull'integrazione europea.L'Europa è spartita tra due superpotenze, ma alcuni esponenti politici europei tentano una collocazione europea fuori dalla spartizione statunitense e sovietica (De Gaulle lo propone), unita economicamente e strategicamente, in modo da poter interloquire e mediare con entrambi i blocchi rafforzandosi. Questa posizione intermedia verrà applicata proprio da De Gaulle quando tornerà al potere nel 1958, collocando la Francia in una posizione più autonoma rispetto agli altri paesi. Churchill, invece, punta inizialmente su un'asse franco-tedesca, anticipando i tempi. L'asse renano, infatti, è tutt'ora in vigore, e secondo esso si potrebbe ottenere una lunga pace e un rafforzamento dell'Europa a livello internazionale, senza la Gran Bretagna. Con la Guerra Fredda, però, il processo non è attuabile.L'Europa dipende di fatto dagli Stati Uniti, ma ciononostante i dibattiti degli anni 40 produrranno importanti risultati nel campo dell'integrazione. Dal 7 al 10 maggio 1948 le associazioni europeiste, riunite nel Movimento Federalista Europeo, convocano un congresso europeo all'Aja, il primo congresso che affronta seriamente il tema del destino d'Europa, riunendo tutti i leader politici di tutti i paesi europei. Churchill viene nominato leader dell'assemblea, moderatamente europeista, e afferma che non si possono separare le questioni economiche con l'integrazione politica e militare. Queste tre integrazioni, quindi, non avrebbero ragion d'essere se non ci fosse una struttura politica centrale in Europa. Si sofferma, inoltre, sul problema tedesco, cercando di convincere i francesi dell'utilità di un'asse franco-tedesca.Il 22 gennaio 1944, con il manifesto di Ventotene, Altiero Spinelli presenta quella che può essere definita la speranza e il sogno di una nazione appena uscita dalla guerra, per creare un'unica patria europea. Le posizioni su quella che dovrà essere la Nuova Europa, però, sono diverse:• I federalisti volevano una federazione europea attraverso un percorso costituente classico: assemblea costituente europea destinata a formulare una costituzione europea che prevedeva la rinuncia di una parte della propria sovranità da parte di ogni nazione, in nome di un bene comune. Si dividevano in internazionalisti, integralisti e mondialisti (Spinelli ed Einaudi)• Gli unionisti volevano un'Unione intergovernativa o Confederazione attraverso un coordinamento sovranazionale ma con il mantenimento delle indipendenze dei singoli stati (Churchill)Infine si decide che si deve costituire un organismo permanente, il Consiglio d'Europa, che raccoglierà i rappresentanti dei singoli governi che aderiscono al progetto elaborato all'Aja (la sede è a Strasburgo e inizialmente i paesi membri sono 10). Questo consiglio avrebbe dovuto iniziare a convocarsi per discutere dei passaggi successivi. Gli obiettivi più a lungo termine furono indicati nel Messaggio agli europei, letto alla chiusura del congresso.Per la prima volta i governi europei si siedono ad un tavolo e discutono. Con la dichiarazione Schuman, il 9 maggio del 1949, si gettano le basi per la prima organizzazione integrata europea, la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio), che individua nell'estrazione del carbone e la produzione dell'acciaio uno dei motivi principali di scontro tra le nazioni. Individua nell'industria pesante e nel controllo delle risorse che producono questi beni il motivo delle guerre mondiali.L'Alta autorità è l'organismo che dovrebbe guidare la CECA, mentre l'Assemblea parlamentare ha potere di controllo e il Consiglio dei Ministri è espressione degli interessi nazionali. Bisogna fissare i prezzi del carbone e dell'acciaio e controllare la loro produzione, ma la Gran Bretagna non è d'accordo (non vuole essere legata alla fissazione di quantità di prezzi e di produzione), per cui non aderisce al processo. Verrà infine costituita una Corte di giustizia.La Ceca introduce un fattore di stabilizzazione al centro Europa, crea un insieme economico moderno di taglia continentale, istituzionalizza forme civili di trattamento dei conflitti di interesse tra gli stati europei (i conflitti vengono ufficialmente discussi), rende le frontiere europee meno rigide e meno assolute.