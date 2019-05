Processo di Norimberga

Le varie tappe del processo di Norimberga

Dopo la sconfitta della Germania da parte degli alleati (Usa, Gran Bretagna, Francia e Unione Sovietica) nell’ottobre del 1945, gli alleati decisero di istituire un Tribunale militare contro i crimini di guerra commessi dai nazisti.Durante la creazione del tribunale di guerra e a fronte degli eventi relativi al lancio delle due bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki gli alleati, in particolare URSS e USA decisero di porre le basi per una nuova legge sulla regolamentazione e l’utilizzo delle bombe nucleari.L’incarico fu affidato da una commissione allo statunitense e procuratore generale degli Stati Uniti Robert Houghwout Jackson. Il tribunale fu istituito in breve tempo (18 ottobre del 1945) visto il forte messaggio che avrebbe dato ai posteri e fu sciolto nel 1950.I processi si svolsero a Norimberga e nonostante l’Unione Sovietica volesse farli a Berlino, perché proprio a Norimberga c’era il Riechsparteitag, quindi un luogo molto caro ai tedeschi; allo stesso tempo il Palazzo di giustizia era molto spazioso ed era situato nel settore appartenente agli USA.Il tribunale era costituito da due procuratori, il procuratore capo Robert Jackson e Hartley Shawcross e quattro giudici principali: uno americano Francis Biddle, uno inglese Geoffry Lawrence, uno francese Henry de Vabres, uno sovietico Iona Nikitčenko e quattro giudici sostitutivi.Durante il primo anno di processo nonostante i principali fautori dell’ideologia nazista fossero morti, si decise di processare prima più alti e influenti contribuenti dell’ideologia nazista, come ad esempio Herman Goering o Rudolf Hess e in un secondo momento i processi secondari.I principali capi di accusa furono: cospirazione di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Quasi tutti gli imputati furono o condannati a morte per impiccagione per poi i loro corpi essere cremati all’interno del lager di Dachau ed infine, le loro ceneri furono buttate nel fiume Wenzbach; pochi invece furono condannati all’ergastolo.La Corte decise di formare un apposito reparto denominato OSS (Office of Strategic Services) per raccogliere tutti i fascicoli e documenti riguardanti la propaganda e i crimini commessi dai nazisti durante la guerra e di renderli pubblici per dimostrare al di la di ogni dubbio alle generazioni future, le atrocità commesse dai nazisti. La Corte concesse di assistere al processo anche a moltissimi giornalisti, televisioni e radio provenienti da tutto il mondo e autorizzò anche la trasmissione del processo in tutto il globo.I documenti raccolti dall’OSS furono di tre tipi principalmente: fotografici, cinematografici e cartacei. Le principali armi utilizzate nel processo contro gli ufficiali tedeschi, furono i filmati come il documentario intitolato “I campi di concentramento nazisti” e anche la documentazione fotografica fornita dalla polizia e dai soldati, dove venivano mostrate scene di umiliazione degli ebrei e le atroci condizioni in cui i detenuti erano obbligati a sopportare durante le giornate vissute all’interno dei campi di concentramento.Alla fine del primo anno dove furono processati gli alti ufficiali tedeschi iniziarono dodici processi secondari, in ordine: ai dottori, al generale Milch, ai giudici, al funzionario Pohl, all’ imprenditore Flick, all’impresa chimica Ig Farben, degli ostaggi, alla RSHA (Direzione generale per la Sicurezza del Reic), agli Einsatzgruppen, alla Krupp, ai ministri e all’alto comando