Moti del ‘48 in Europa

Moti del ‘48

In Francia

In tutta Europa nel ’48 c’è un ondata rivoluzionaria, tranne in Inghilterra e in Russia. Si parla di “primavera dei popoli” anche perché avviene in questa stagione. Il contesto in Europa è caratterizzato da una crisi economica situata tra il 1845 e il 1847 che colpisce il settore agricolo (pessimi raccolti), il settore industriale e il settore commerciale e da una crisi finanziaria (caduta dei titoli azionari, fallimento delle imprese, aumento della disoccupazione, stagnazione dell’economia)- i moti partono dalla Francia in cui si cerca una maggiore partecipazione da parte dei cittadini- la monarchia di Luigi Filippo I va verso gli interessi dell’alta borghesia (banchieri, industriali, grandi proprietari) che provoca malcontento nella popolazione francese- contrari al re sono gli aristocratici, i piccoli e i medi borghesi e con l’avanzo della crisi finanziaria anche la grande borghesia- i repubblicani e i socialisti chiedono un allargamento del suffragio elettorale ma il sovrano rifiuta- il 22 febbraio 1848 scoppia l’insurrezione del popolo parigino che si conclude con la fuga del sovrano e con la proclamazione della repubblica (24 febbraio) con un governo promissorio e con riforme in cui si concede:-- la libertà di stampa e di associazione-- il suffragio universale maschile-- le misure fiscali contro i ricchi-- l’imposta progressiva sul reddito-- la riduzione della giornata lavorativa- viene poi eletto Luigi Napoleone Bonaparte che ottiene il 75% dei voti