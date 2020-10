Martin Luther King

Altre sue attività

Michael Luther King è nato il 15 gennaio del 1929 ma successivamente il suo nome è stato cambiato in Martin. Dal 1914 al 1931 suo nonno iniziò il lungo mandato della famiglia come pastori della chiesa battista di Ebenezer ad Atlanta. Martin Luther ha frequentato scuole pubbliche segregate in Georgia, diplomandosi al liceo all'età di quindici anni.Nel 1948 ha conseguito la laurea al Morehouse College, un illustre istituto negro di Atlanta da cui si erano laureati sia suo padre che suo nonno. Dopo tre anni di studi teologici al Crozer Theological Seminary in Pennsylvania, dove fu eletto presidente di una classe senior prevalentemente bianca, ricevette il BD nel 1951. Con una borsa di studio vinta a Crozer, si iscrive a studi universitari alla Boston University, completando la sua residenza per il dottorato nel 1953 e conseguendo la laurea nel 1955. A Boston conobbe e sposò Coretta Scott, una giovane donna che aveva altri interessi. Dalla loro unione sono nati due figli e due figlie.Nel 1954, Martin Luther King divenne pastore della chiesa battista di Dexter Avenue a Montgomery, in Alabama. Da sempre fu un forte sostenitore per i diritti civili dei membri della sua razza e in quel periodo era un membro del comitato esecutivo della National Association for the Advancement of Colored People, la principale organizzazione del suo genere nella nazione. Nel dicembre del 1955 accettò la guida della prima grande manifestazione nonviolenta negra dei tempi contemporanei negli Stati Uniti, il boicottaggio degli autobus descritto da Gunnar Jahn nel suo discorso di presentazione in onore del vincitore. Il boicottaggio è durato 382 giorni. Il 21 dicembre 1956, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva dichiarato incostituzionale le leggi che richiedevano la segregazione sugli autobus, negri e bianchi ebbero pari diritti sugli autobus alla pari.Nel 1957 fu eletto presidente della Southern Christian Leadership Conference. Essa era un'organizzazione formata per fornire una nuova leadership al neomovimento per i diritti civili. Gli ideali per questa organizzazione derivano dal cristianesimo, mentre le tecniche operative derivano dagli ideali sostenuti da Gandhi. Tra il 1957 e il 1968, Martin Luther King viaggiò per moltissimi chilometri, apparendo ovunque ci fossero ingiustizie, proteste e azioni.Nel frattempo ha scritto cinque libri e numerosi articoli. In questi anni, ha guidato una grande protesta a Birmingham, in Alabama, che ha catturato l'attenzione del mondo intero, fornendo quella che ha definito una coalizione di coscienza. Ispirò la sua "Lettera da una prigione di Birmingham", un manifesto della rivoluzione negra; pianificò i viaggi in Alabama per la registrazione dei negri come elettori. Ha diretto la marcia pacifica su Washington, DC, di 250.000 persone alle quali ha consegnato il suo discorso, "l Have a Dream", ha conferito con il presidente John F. Kennedy e ha condotto una campagna per il presidente Lyndon B. Johnsoo. Poi è stato arrestato più di venti volte e aggredito almeno quattro volte. Ha ricevuto cinque lauree honoris causa. E’ stato nominato anche uomo dell'anno dalla Rivista Time nel 1963. Di conseguenza divenne non solo il leader simbolico dei neri americani ma anche una figura mondiale.All'età di trentacinque anni Martin Luther King era l'uomo più giovane ad aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Quando gli fu annunciato della sua selezione, disse che avrebbe consegnato il premio in denaro a favore del movimento per i diritti civili.La sera del 4 aprile 1968 fu assassinato mentre si trovava sul balcone della sua stanza di motel a Memphis, nel Tennessee, dove avrebbe guidato una marcia di protesta in solidarietà con i lavoratori della spazzatura in sciopero di quella città.