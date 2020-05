Intifada - Date ed Eventi

Intifada

Cosa sono?

La prima intifada

La seconda Intifada

La terza Intifada

A partire dal 1987, nei Territori Occupati si alzò un moto popolare: INTIFADA,che cercava di combattere la presenza israeliana in Palestina.La sommossa nasceva proprio all'interno dello stato di Israele, nei territori occupati, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza, dove le condizioni di vita per i palestinesi erano particolarmente dure.Infatti da tempo i Palestinesi subivano torture, si vedevano familiari strappati via brutalmente e non avevano diritti nella vita politica o nella vita quotidiana.Ci sono state due(o tre) Intifade.L'intifada delle pietre: nel 9 dicembre del 1987,un incidente stradale tra un camion e un taxi provocò la morte di civili palestinesi a Jabaliya. Al volante dell’autocarro c’era un israeliano. Questo evento fu il pretesto per l’inizio della Prima Intifada nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania.Le proteste durarono cinque anni dopo l’incidente fino a quando si è posto fine alla guerra grazie alla firma degli Accordi di Oslo. Venne creata l’Autorità Nazionale Palestinese.L'Intifada di Al-Aqsa: la seconda Intifada si è combattuta tra il 2000 e il 2005, dopo il fallimento degli accordi di Camp David. Il 28 settembre 2000 l'ex generale israeliano Ariel Sharon,all'opposizione, si reca sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme(di possesso palestinese) e ci passeggia tranquillo,scatenando la protesta palestinese. Il giorno dopo, la polizia israeliana spara sui manifestanti, uccidendo dei civili palestinesi. L'insurrezione è molto più sanguinosa della prima,con le morti in cinque anni di cui più dell'80% palestinesi. La rivolta è segnata da sanguinosi attentati suicidi in Israele e da attacchi armati contro militari o coloni nei Territori. Più di 2.000 case palestinesi vengono abbattute dall'esercito. Il capo dell'OlP, Yasser Arafat, è confinato nella sede della Muqata a Ramallah: la lascerà solo nell'ottobre 2004 per la Francia dove morirà poco dopo. Durante questa Intifada,l'Intifada di Al-Aqsa, un bambino dosicenne, Muhammad Al Durra è stato ammazato tra le braccia del padre che cercava di far cessare il fuoco. Ad oggi Muhammad è considerato un martire della guerra in Palestina, un pò come tutti bambini che vivono sotto le persecuzioni dei soldati israeliani.Intifda dei coltelli: nel 2015, in Palestina/Israele,ci fu un'Intifada,da molti studiosi non è considerata tale. È chiamata dei coltelli appunto perchè i civili palestinese, smuniti e impotenti, cercavano di accoltellare i soldati israeliani che li facevano dei torti. Questo furono le tre Intifade.-Samar