Hitler, Adolf – “Mein Kampf” e Carriera

Adolf Hitler – “Mein Kampf” e Carriera

Adolf Hitler

1920

Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi

Hitler

1923

Mein Kampf

20 gennaio del 1933

cancelliere

era austriaco di nascita, si arruolò nell'esercito tedesco durante la Prima Guerra Mondiale, dopo la guerra aderì al Partito Tedesco dei lavoratori, che nel, sotto la sua guida, si trasformò in “”.era convinto che la Germania aveva perso la guerra a causa degli ebrei, dei socialisti e dei comunisti.Nelorganizzò un colpo di stato in Baviera, ma fallì e andò in prigione per un anno.In prigione scrisse il “”, in cui esponeva il suo programma politico basato su tre principi fondamentali:1. la responsabilità della sconfitta tedesca nella Grande Guerra era degli ebrei, considerata da lui una razza inferiore;2. i tedeschi erano destinati a dominare il mondo, ma prima dovevano eliminare gli ebrei, i comunisti e i capitalisti;3. soltanto seguendo i due punti precedenti la Germania, per Hitler, avrebbe conquistato il suo spazio vitale, recuperando i territori ceduti.Il programma diebbe successo perché presentava una prospettiva di riscatto sociale e nazionale e lui si presentava come una guida (il) in un momento di grande crisi.Il partito nazista riuscì a guadagnare una centralità politica e riuscì a conquistare la maggioranza alle elezioni legislative.Ilfu nominato