Guerra partigiana al sud

9 settembre 1943

27-30 settembre

Gennaio 1944

Maggio 1944

Luglio 1944

Aprile 1945

25 aprile 1945

Gli Alleati sbarcano a Salerno ma durante la risalita verso Roma incontrano numerose difficoltà e vengono bloccati in una condizione di stallo lungo la linea Gustav a causa del territorio montuoso che rendeva impossibile una guerra di movimento e quindi lo sfruttamento da parte degli alleati della loro superiorità numerica.Insurrezione popolare a Napoli; tuttavia ciò non sblocca la situazione e ha così inizio, anche a causa della decisione di impegnare in Italia il maggior numero di soldati tedeschi possibili in vista dello sbarco in Normandia, una guerra di logoramento.Sbarco ad Anzio ma ancora la situazione non si sblocca.Gli Alleati sfondano la linea Gustav, si ricongiungono con le truppe ad Anzio e in pochi giorni liberano Roma.Viene liberata Firenze grazie ad un’insurrezione popolare e procede dell’avanzata degli Alleati che tuttavia è costretta ad arrestarsi presso la linea gotica. Tale impossibilità nel proseguire era dovuta al fatto che le forze in campo erano equivalenti ed entrambe impegnate su altri fronti e per questo si limitarono solo a qualche azione offensiva.Riprende l’avanzata alleata ma le formazioni partigiane liberano le città prima del loro arrivo.Viene proclamata l’insurrezione generale mobilitando così tutta la Resistenza nelle principali metropoli del Nord. Esse vengono liberate e il duce catturato e poi fucilato. Nonostante questo regolamenti di conti e vendette personali proseguono fino al 1947-48.