Brexit - Ragioni

Le ragioni della Brexit

Quali sono le ragioni che hanno spinto gli Inglesi a lasciare la U.E.?1. Fermare l’immigrazioneSoprattutto negli ultimi anni, in Gran Bretagna l’immigrazione dai paesi dell’U.E., dove è consentita la libera circolazione (accordo di Schengen) è costantemente aumentata. I sostenitori della Brexit hanno sperato di poter frenare l’arrivo di immigrati: li considerano un peso per i servizi pubblici nazionali, i trasporti e la sanità.Li accusano anche di rubare loro il lavoro e di causare il ribasso dei salari2. Più sicurezzaCon la libera circolazione delle persone, i sostenitori della Brexit affermano che è più facile che sull’isola arrivino armi, criminali e persone legate al terrorismo. I controlli alle frontiere dovrebbero invece garantire un incremento della sicurezza a favore di tutti i cittadini britannici.3. Risparmio economicoIl partito Upik (partito per l’indipendenza della Gran Bretagna) durante la campagna a favore della Brexit sostenne che la somma destinata settimanalmente all’ U.E., con la Brexit avrebbe costituito un’economia da utilizzare a favore del servizio sanitario nazionale. Tuttavia, dopo l’uscita dall’U.E., il primo ministro ha dichiarato apertamente che non sarà così.4. Riconquista della sovranità nazionaleFuori dell’U.E. la Gran Bretagna non sarà più costretta ad accettare le leggi comunitarie che molti Inglesi hanno sempre percepito come poco democratiche oppure a sottostare alle sentenze della Corte di giustizia europea, spesso in contrasto con il volere dei giudici inglesi.5. Paura della globalizzazioneA favore della Brexit sono stati soprattutto le persone anziane e gli abitanti delle campagne, cioè quella fascia di popolazione che viva lontana dalle città cosmopolite che non hanno mai avuto una conoscenza diretta del “melting pot”. Essi non vedono il lato positivo della globalizzazione e temono che col tempo0 la presenza nell’U.E. determini un ingigantimento dei possibili aspetti negativi.6. Senso di superiorità britannicoColoro che hanno sostenuto ed ottenuto la Brexit hanno ricordato che la Gran Bretagna ha governato il mondo ben prima dell’esperienza europea. Sostengono che l’Unione è stata inventata da e per una classe d persone che con l’Europa si arricchisce. In pratica si tratterebbe di un progetto degli anni ’50 che nel XXI secolo si è rivelato un disastro.