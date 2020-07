Alfredo il Grande e regina Vittoria

Alfredo il Grande e la regina Vittoria

Alfredo il Grande

La regina Vittoria

Alfredo il Grande era un re che ha difeso il suo regno dai vichinghi. Nacque vicino a Oxford nell'849. L'Inghilterra è stata divisa in 5 paesi: Northumbria, Mercia, Wessex, Kent e East Anglia, quando nel V secolo i vichinghi provenienti da Danimarca, Germania e Paesi Bassi vennero in East Anglia e cominciarono a razziare l'Inghilterra.La loro capitale era Jorvic, che ora si chiama York, e vivevano su tetti di paglia in piccoli villaggi.Nel IX secolo i vichinghi della Danimarca, della Norvegia e della Svezia attaccarono di nuovo i paesi che non controllavano come il Wessex, il regno di Alfred. Egli combattè con loro nell'878 nella battaglia di Edington e vinse, così propose loro un trattato di pace. Dopo di che l'Inghilterra fu divisa in due paesi: Wessex, che era più grande di prima, e Danelaw, il regno dei Vichinghi.Alfredo, detto il Grande, può essere considerato il primo re d'Inghilterra. Era sensibile e laborioso, infatti ha organizzato l'esercito e la marina per proteggere il regno. Era estroverso e anche un buon soldato. Ha anche tradotto alcuni libri in inglese per la sua gente e ha scritto una lista di leggi perché credeva nella giustizia. Morì nell'899.Nel 1066 Wlliam il Conquistatore ha stabilito il suo potere in Inghilterra e poi ha costruito la Torre di Londra.Alexandrina Vittoria fu una famosa e importante regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. Nacque il 24 maggio 1819 a Londra e divenne regina il 20 giugno 1837, a soli 18 anni, e tre anni dopo sposò il suo cugino di primo grado, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo e Gotha, che hanno avuto nove figli. Ha regnato per 63 anni e sette mesi, età che è stata conosciuta come l'era di Vittoria. In questo periodo i domini del Regno Unito aumentarono molto, infatti nel 1876 Vittoria divenne imperatrice dell'India.Ha avuto circa 70 premier, 10 dei quali per il Regno Unito e il primo fu William Lamb. Morì il 22 gennaio 1901 ed è la seconda monarca più a lungo regnata, appena sconfitta da Elisabetta II che è l'attuale regina britannica.