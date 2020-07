Spedale degli innocenti e Tempio Malatestiano

Lo Spedale degli Innocenti

Tempio Malatestiano

Questa struttura era un orfanotrofio (spedale = ospitare) , oggi invece l’edificio svolge attività sociali per ragazze madri ed è anche un museo. Inizialmente era una piazza e serviva qualcuno capace di costruire un edificio civile che si adattasse. Questa struttura architettonica, rappresenta a pieno la nuova visione rinascimentale:• Modulo ripetuto(9 volte sulla base)• Volta a crociera• Base di grossi mattoncini di cotto con cornice in pietra serena• Colonne: base, fusto liscio, capitello corinzio• Colonne interne: presentano solo apogei poiché il fusto e la base sono inglobati nelle mura• Gradini che rialzano il portico(9)• Campate a pianta quadrata(9)• Facciata rinascimentale con progettazione modulare• Fregio e architrave che unisce il colonnato alla copertura• Dischi scultorei realizzati da Luca Della Robbia: neonati con velo blu, simbolo di maternità e della madre celeste• Finestre(timpanate) in asse con l’arco• Cortile, fontana centrale alla piazza greca riconducibile all’età dell’agorà(foro romano) dove vi erano degli incontriSignore di Rimini nel 1447, Sigismondo Malatesta, invita Leon Battista Alberti a lavorare per la corte: trasformare la chiesa in tempio per la sua famiglia, che celebri la magnificenza di Roma assieme al suo Patrono.La chiesa era gotica francescana a navata unica. Alberti decide di ricoprire l’edificio con un secondo rivestimento murario rinascimentale e quindi nuovo, però non centra l’arco con la finestra. Per costruire l’edificio prende spunto dall’arco di Augusto di Rimini. La facciata non è mai stata completata ma conosciamo il progetto attraverso una medaglia di De Posti che ne raffigurò il progetto così come gli venne presentato, completo anche della cupola.• Ingresso delimitato da arco a tutto sesto• Progettazione modulare• Arcate non tutte piene• Timpano sopra l’architrave• Colonne tripartiscono la facciata. Sono colonne italiche di ordine gigante con basamento comune• Alto basamento comune a tutto l’edificio