Primo '600

Tra Rinascimento e Barocco sono collocati il Classicismo e il Naturalismo, due correnti artistiche considerate pre-barocche in quanto è possibile parlare di Barocco solamente dal 3°/4° decennio del 1600. I protagonisti del primo ‘600 sono Caravaggio e Annibale Carracci.Questi artisti si interfacciarono con una problematica: la controriforma, attraverso la quale la Chiesa voleva dare un’immagine più seria di sé e questo ha implicato il fatto che gli artisti furono limitati: bisognava rispettare precisi canoni, anche da un punto di vista artistico, altrimenti si veniva puniti dal Tribunale dell’inquisizione.Fu per esempio oggetto di un processo Paolo Veronesi/Cagliari a causa di telero, costituito da una tela di 12m su cui era stata rappresentata l’Ultima cena. La Chiesa ordinò di bruciare l’opera, ma Paolo trovò una soluzione: cambiare il titolo in Il convitto in casa Levi. I papi che più si accanirono da questo punto di vista sono Clemente VIII e Paolo V.Nonostante la controriforma, degli artisti continuarono a realizzare opere religiose, rispettando però precisi canoni e rendendole persuasive, in modo da permettere all’osservatore di capire i messaggi espressi attraverso l’opera; altri si adoperarono in altro: come in rappresentazioni di nature morte, in pittura di genere, dove non vi sono simbologie e allegorie ma spaccati della vita quotidiana, e in pittura di paesaggio. Vi sono infine coloro che realizzarono entrambe le tipologie di opere: ne sono un esempio Caravaggio e Carracci.Caravaggio e i suoi seguaci diedero origine al naturalismo togliendo dall’arte i filtri del classicismo e quindi rendendo le cose realistiche. Caravaggio era un personaggio particolare tanto che pretese che i committenti non facessero grandi richieste e che si accontentassero dell’opera finita: furono rifiutate infatti molte sue creazioni. Il suo carattere lo ha portato a non avere allievi, ma solamente seguaci: persone che non frequentarono una scuola del maestro, ma che furono influenzati dallo stesso. Al contrario i Carracci crearono un’accademia con degli allievi, ovvero persone che hanno imparato a dipingere alla loro accademia, cogliendo direttamente le caratteristiche del maestro. Carracci, con i suoi allievi, ha dato vita al classicismo; ha quindi creato una linea continuativa con il rinascimento perché non è riuscito a prescindere dagli insegnamenti dei grandi maestri.Nel primo ‘600 ebbe più successo Carracci, invece Caravaggio non fu compreso subito ma fu quello che ebbe un influsso più forte sulla pittura del secolo.