Mantegna, Andrea - "Corte Gonzaga", "Oculo putti" e "San Sebastiano"

La corte di Gonzaga

Oculo del soffitto con putti e figure femminili

San Sebastiano

Rappresenta una scena di vita quotidiana: Ludovico siede accanto alla moglie (principessa tedesca del Brandeburgo) e sta per ricevere un messo. Da destra verso sinistra si vedono una serie di cortigiani. In alto si ritrova il tema del festone, privo però del suo significato escatologico. È solo un elemento ornamentale.Dipinto che sviluppa il concetto di sfondamento prospettico con il trompe-oel.Relazione pittorica con l’esterno e l’interno della stanza: è un illusione, che però deve essere estremamente realistica e deve costringere l’osservatore a chiedersi se ciò che vede è reale. Questa funzione della prospettiva è un gioco illusionistico, che deve sbalordire. Si possono vedere dei personaggi che guardano verso il basso, quindi verso lo spettatore. Questi personaggi sembrano stupiti, perciò creano una specie di rapporto spettatore-dipinto. Vi sono una serie di putti (figure legate al culto di Venere, bambini con le ali) oltre alla balaustra.Dipinto realizzato nel 1475 da Mantegna per la dote di Chiara Gonzaga che va in sposa al delfino d’Alvernia. Fatto nuovissimo, poiché prima di allora non si era mai visto un dipinto in una dote matrimoniale. Il soggetto è San Sebastiano, che secondo la tradizione era stato infilzato da delle frecce nel foro Romano. Si sa che quando ha subito questo martirio era vecchio, ma nel Rinascimento è sempre stato rappresentato come giovane, poiché la giovinezza permette alla scultura e alla pittura di rifarsi all’arte classica. Anche i santi cristiani possono esibire una bellezza paragonabile a quelli classici. Straordinaria competenza storica di Mantegna: San Sebastiano è legato ad una colonna corinzia (probabilmente modello reale), ha intorno varie rovine (concetto nuovissimo, percezione della cultura classica, tramandataci in modo frammentario e incompiuto; rovina=genere poetico e pittorico). I due carnefici sono collocati in basso per dare risalto a Sebastiano. Roma, sullo sfondo, è diruta (rovina).