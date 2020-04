Leonardo - "Dama con l'ermellino"

Dama con l’ermellino

Opera di cui, fino al 1700, non si sapeva assolutamente nulla. È un’opera che appare sul mercato antiquario dopo la Rivoluzione francese e viene subito acquistata da una nobile polacca, che lo porta a Cracovia, sua città d’origine.Quando appare un dipinto di cui non si sapeva nulla, gli studiosi si interrogano sull’identità dell’autore e del soggetto: in questo caso ne vale particolarmente la pena, perché Leonardo non ha lasciato traccia di questo dipinto nelle sue carte, e non ne parlano nemmeno i suoi biografi più stretti, come Vasari.Si è arrivati all’identificazione di quest’opera grazie alla testimonianza del poeta di corte di Ludovico il Moro, che in un’opera poetica pubblicata alla fine del 1400 dice che Leonardo è stato autore di un ritratto di Cecilia Gallerani, un amante molto giovane del duca di Milano. L’opera si colloca fra il 1485 e il 1490 e non possibile offrire una datazione più precisa: tutti gli storici dell’arte oggi sono concordi sul fatto che la Dama con l’ermellino sia un’opera di Leonardo, perché vi sono una serie di indizi rivelatori:• la posa è di tre quarti, come la Gioconda;• la mano che sorregge l’ermellino è stata studiata e disegnata da Leonardo: ci sono dei suoi disegni simili al dipinto di Cracovia;• è presente una certa grazia, che coincide quasi puntualmente con altre opere di Leonardo.Ci sono però anche delle anomalie:• lo sfondo è completamente scuro, cosa che Leonardo non amava particolarmente: spesso inseriva dei paesaggi, che in questi caso non sono presenti. Leonardo, con quest’opera, ha dovuto raccogliere molti compromessi, cambiando il suo stesso canone. Infatti questa non è un’opera canonica.• Leonardo è costretto in qualche modo a giocare sull’assonanza tra il cognome di Cecilia, Gallerani, e il termine greco che indica l’ermellino, galè. Questi giochi linguistici, che sono frequentissimi nel Rinascimento, non sono frequenti per Leonardo. Perché questa associazione? Non solo perché è nel cognome della dama, ma è anche un animale che rappresenta la purezza, la condizione di una donna virginale. Evidentemente a Leonardo viene dato il compito di realizzare un’opera che doveva rappresentare le qualità di Cecilia, che lei non aveva. Quello che tiene in mano non è però un ermellino, ma è un furetto, e Leonardo non può dipingere qualcosa che non vede. Il furetto, nella simbologia, indica la lussuria.