Friedrich, Caspar - Viandante sul mare di nebbia

Friedrich rappresentò il sublime, in maniera profondamente diversa rispetto a quella di Turner. Nelle opere di Friedrich vi è infatti la necessità di una riflessione che scaturisce dalla visione di paesaggi immobili e mai in divenire come quelli di Turner: l’immobilità dell’uomo di fronte alla natura spinge a riflettere, a rendere il paesaggio contemplativo.Difatti l’uomo prende consapevolezza di essere inerrme e in balia della natura, che Friedrich essendo profondamente cristiano a differenza di Turner riteneva coincidesse con Dio.In quest’opera rappresenta anche il concetto tipicamente medievale dell’homo viator: ossia dell’uomo che peregrinava, ricercando Dio, al fine di raggiungere ad esempio un santuario. In questo caso l’uomo scala una montagna, credendo che, uno volta arrivato alla cima, sarebbe stato in grado di conquistarla. Tuttavia quando arriva all’apice della montagna l’uomo prende consapevolezza di essere nulla dei confronti della natura, di non essere arrivato in cima all’universo, ma solamente in cima a un monte. In quest’opera si può infatti cogliere il tema della dilatazione infinita dello spazio, cosiccome si può fare con l’Infinito di Leopardi.Vi è poi una linea di orizzonte, creata da due monti, che converge sull’uomo, simboleggiando i limiti dello stesso.