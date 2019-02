Firenze: Le Cappelle Medicee

La costruzione di questo edificio, perfetto esempio di scultura ed architettura rinascimentale, iniziò nel 1604 su di un progetto del principe Giovanni de’ Medici che voleva, in questo modo, far costruire una tomba della famiglia Medici, degna della loro potenza e della loro ricchezza. Infatti i muri sono interamente rivestiti di marmi preziosi, di pietre dure finemente lavorate e di bronzi dorati.Fa parte delle Cappelle la Nuova Sacristia che ci mostra un Michelangelo architetto e scultore. Si può dire che entrambi gli aspetti si compenetrano in modo tale che l’architettura e la scultura si completano reciprocamente. Infatti, la sala quadrangolare, con la sua potente cupola, è ricca di movimento ed ogni elemento architettonico mette in evidenza l’energia plastica delle masse corporee. Gli elementi architettonici (lunette, architravi, semi pilastri) sono messi in rilievo dalla pietra serena. Lo spazio è caratterizzato da una bicromia fra intelaiatura di pietra grigia e superficie intonacata e questo esalta la drammaticità dei gruppi scultorei dei due monumenti funebri. Da segnalare particolarmente la tomba di Lorenzo, duca di Urbino e quella di Giuliano, duca di Nemours. Lorenzo era il nipote di Lorenzo il magnifico e qui è rappresentato in l’Aurora ed il Crepuscolo. un atteggiamento meditativo e melanconico. Sul sarcofago giacciono due figure simboliche. Giuliano era il figlio di Lorenzo il Magnifico; è rappresentato seduto con la sua corazza ed il bastone del comando, simbolo dell’azione. Ai suoi piedi, sono collocate due figure simboliche: il Giorno e la Notte. Entrambe le statue hanno lo sguardo rivolto verso il centro della cappella dove Michelangelo pose una Madonna con Gesù in grembo da lui realizzata. Questo volgere lo sguardo verso una rappresentazione religiosa ha un significato profondo: le gloria e la fama terrene passano velocemente e soltanto la religione e la spiritualità sono in grado di dare sollievi agli uomini attanagliati da tante inquietudini. L’ambiente è completate dalle statue dei Santi Cosma e Damiano, ad opera di seguaci di Michelangelo. Sotto l'altare sono sepolti anche Lorenzo il Magnificoe suo fratello, Giuliano dei Medici. Per loro, a Michelangelo mancò il tempo per costruire un sarcofago perché nel 1534 , egli lasciò per sempre Firenze e l'opera rimase incompiuta.