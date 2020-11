Dell'Arca, Niccolò - Vita ed Opere

Niccolò dell'Arca

Il compianto sul Cristo morto di Niccolò dell'Arca

Niccolò dell'Arca nacque nel 1435 e morì nel 1494.La sua arte venne influenzata daedDello scultore Nicolò dell'Arca, sappiamo che fu attivo a Bologna dal 1460 circa, poiché compare nei primi documenti e nelle corrispondenze da parte dei commissionari delle varie opere.Questa è l'opera che lo ha reso famoso:La composizione di data dal 1463 al 1490.L'opera è composta da sette figure a grandezza naturale in terracotta con tracce di policromia.Purtroppo,, poiché in passato vennero rimosse dalla chiesa, perché si riteneva che potessero impressionare i fedeli.Nell'Ottocento questa composizione scultorea vennero addirittura lasciate all'aperto nei pressi del mercato, e vennero chiamate popolarmente "le burde", ovvero "le streghe".Al centro vi è il Cristo morto, disteso con la testa reclinata su un cuscino, mentre intorno a lui si dispongono altre figure he piangono la sua morte: la Vergine è con le mani giunte, mentre san Giovanni piange in silenzio.A colpire lo spettatore sono soprattutto le due Marie, con