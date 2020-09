Donatello - Statue per Orsanmichele

San Marco di Donatello

San Giorgio di Donatello

La commissione che arrivò a Donatello per poter realizzare le statue di Orsanmichele fu da parte dellaDonatello iniziò nel 1411 a lavorare alle decorazioni delle nicchie di Orsanmichele, realizzando inoltre alcune statue: San Marco e San Giorgio.L'evangelista San Marco era il patrono dei linaioli: coloro che vendevano o lavoravano il lino.L'evangelista viene rappresentato come barbuto e solenne, assomigliando ad un filosofo antico; il suo corpo massiccio sporge leggermente dal nicchia ed assume una posizione che non è perfettamente frontale, vivacizzandone così la composizione.L'ultimo restauro della statua si concluse nel 1986, e questo, portò alla luce i resti di doratura su capelli, sulla barba, sugli orli della veste, sul libro, e sul cuscino dove il santo poggia i piedi.Il santo è raffigurato nelle vesti classiche di un condottiero romano saldo sulle gambe ed appoggiato ad un ampio scudo, con una spada in bronzo.San Giorgio è solenne, fermo e concentrato; sembra in procinto di muoversi dalla nicchia.Lo scudo è appena ruotato ed i piedi sono disposti secondo lo schema classico che, imponendo a tutto il corpo una leggera rotazione.Sul basamento del condottiero vi è la narrazione dell'episodio vissuto da San Giorgio mentre salva una principessa da un drago; questa scena viene raffigurata grazie ad unocon cui utilizza la, e riesce a dare l'illusione di uno spazio dilatato e profondo.