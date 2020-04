Constable, John - Cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo

Constable - Cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo

La Cattedrale di Salisbury vista dal giardino del vescovo fu realizzata da Constable nel 1823. La cattedrale in questione è una fra le più famose cattedrali gotiche inglesi e presenta la più alta torre di Inghilterra, alta 123 metri.Il dipinto fu donato al vescovo John Fischer, amico di Constable ormai andato in pensione e sostituito dal nipote, John Fischer, che fu il committente dell’opera.A dimostrare che l’opera è un omaggio all’anziano vescovo in pensione, sono rappresentati la moglie e Fischer stesso.Vi è la volontà di cogliere il luogo proprio dall’edificio dove abitava il vescovo. Non vi è quindi la sola volontà di rappresentare la cattedrale, infatti, se così fosse, Constable avrebbe scelto una migliore prospettiva. L’edificio sacro passa quindi in secondo piano perché la protagonista è la natura che dà l’illusione all’osservatore di essere immerso nella stessa.Nella prima versione Constable aveva creato un arco con un effetto di contro-luce che spingeva lo sguardo dell’osservatore verso la chiesa, che però era sempre in secondo piano. Questo non sta però a significare che fosse staccata dal resto, ne è completamente immersa. È infatti una visione naturale. Questa prima versione non fu però accettata perché presentava un cielo troppo cupo, nuvoloso e tinte troppo spente. La seconda versione non presenta invece l’arco per inquadrare la chiesa, è perciò un’ambientazione più aperta, in cui in primo piano vi è una scena agreste.Ambientazioni di questo tipo, sensibili alla luce naturale, furono imitatissime da Monet che era stato profondamente colpito dalla sensibilità di Constable per gli effetti naturali, per nuvole e per i riflessi della luce sull’acqua. Prese però spunto anche da Turner.Constable realizzò anche una terza versione dell’opera Paesaggio con Cattedrale di Salisbury, non commissionata. Si può evincere che nel momento in cui non gli è richiesta una vista specifica, cambia completamente punto di vista, rendendo la chiesa ancora meno protagonista. In primo piano vi è invece il carrettiere e assume un’importanza straordinaria il cielo, e quindi anche l’arcobaleno. Constable non è quindi interessato a un soggetto fine a se stesso, ma ritiene estremamente importante l’ambientazione e l’effetto di transitorietà creato, che permette di cogliere l’attimo fuggente perché, qualche secondo dopo, muterà la posizione del carrettiere, delle nuvole e i riflessi in acqua.