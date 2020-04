Canova, Antonio - Teseo sul minotauro e Tempio di Possagno

Teseo sul minotauro

Tempio di Possagno

L’opera fu commissionata da Girolamo Zulian.Il minotauro è inarcato su un leggero rialzo e Teseo vi ci siede sopra. Sa di aver vinto, ma, dalla posizione dei piedi, sembra scostarsi e non esulta, ma guarda con pietà. Quindi, Teseo, nonostante venga tradizionalmente come un eroe, è un anti-eroe perché umano, ma è comunque virtuoso intellettualmente e possente.Quindi quest’opera può essere definita edificante perché permette di cogliere l’umanità di Teseo.In coerenza con l’atteggiamento neoclassico, Canova sceglie il dopo, il momento successivo alla morte del mostro. Ma nonostante ci sia stasi, l’opera non è progettata in maniera semplice; al contrario è estremamente complessa da un punto di vista compositivo infatti non è possibile osservarla da un’unica prospettiva perché altrimenti non sarebbe possibile cogliere degli aspetti, come le inclinazioni e le torsioni. Le opere di Canova sono quindi da leggersi a 360° e richiedono un’osservazione lenta e riflessiva, ma non statica.Nella sua città natale realizzò il Tempio di Possagno, dedicato alla Madonna, nel tentativo di riprodurre il Pantheon di Roma. In tale tempio decise di farsi seppellire; per lo più a Possagno vi è la sua casa-museo, che è una gipsoteca in quanto raccoglie i suoi gessi, ma anche dipinti e sculture in marmo. Vi è però una differenza con il Pantheon: David utilizza colonne doriche, senza basamento; mentre il Pantheon è corinzio.