Van der Velde e Morris - Stile

Art nouveau, Van der Velde e Morris

Anzitutto l'art nouveau è una corrente artistica nata nei primi decenni del ventesimo secolo.Van der Velde realizzò una scrivania a Bruxelles, tale scrivania è la prima che può adattarsi ai movimenti di chi la usa, difatti ad esempio la maniglia del cassetto pur avendo un aspetto decorativo è anche funzionale.Sviluppò quindi il concetto di ergonomia, la scrivania è infatti avvolgente e curvilinea. Sono anche presenti due lampade a luce elettrica, ma dal momento che non tutti disponevano della luce elettrica, Velde ha previsto di porterle togliere per mettere delle candele. Significativa è anche la parte estetica, infatti la scrivania è in legno di quercia.Morris fu un pioniere dell’art nouveau, infatti nel 1861 diede vita alla Morris, Marshall, Faulkner & Co, con cui voleva opporsi all’organizzazione industriale dell’architettura per proporre un qualcosa di qualità, in particolare arredamenti per la casa. Inizialmente producevano loro ogni cosa, come i tessuti stampati. I prezzi erano allora troppo alti, Morris nel 1888 rifondò così la società e la chiamò Art and crafts, assecondando le esigenze del mercato. Fu così che nel 1888 realizzò la Strawberry thief, un tessuto molto decorativo con animali e piante.