Signac, Paul - Ritratto di Felix Feneon e Piazza Erbe

Signac - Ritratto di Felix Feneon e Piazza Erbe

Paul Signac, vissuto tra il 1863 e il 1935, rimase affascinato dalla pittura di Seurat e aderì al suo linguaggio, come si può comprendere dalCostui fu il corrispondente di ciò che era stato Diego Martelli per i macchiaioli, era infatti un ideologo che diffuse la tecnica puntinista.Feneon fu rappresentato circondato da girandole di colori, che lo rendono estraneo allo spazio-tempo, in un’altra dimensione.Signac non soggiornava stabilmente in alcuna città, viaggiava molto in particolare per nave, difatti mentre si muoveva da Parigi a Venezia per prendere un’imbarcazione si fermò a Verona, dove iniziò Piazza Erbe, del 1908, facente parte ancora della tecnica puntinista sebbene il puntinismo di per sé sia durato dal 1886 al 1900. In realtà però Signac continuò a sperimentare, tanto che non utilizzò dei puntini, ma dei piccoli tratti. Questa tecnica è più efficace della precedente, perché rende la vibrazione della luce e delle superfici che mancava a Seurat. Da notare anche il fatto che i colori utilizzati dal pittore sono antinaturalistici.Vi furono anche degli interpreti italiani del puntinismo, denominati divisionisti. I quali furono in particolare piemontesi e lombardi, essendo queste due regioni quelle a più contatto con la Francia. Degli esponenti del divisionismo furono [Segantini, Morbelli,] Previati e Giuseppe Pellizza da Volpedo che realizzò il Quarto stato, dove rappresentò uno sciopero in cui sono presenti anche delle donne. La prima opera divisionista fu però la Maternità di Previati.