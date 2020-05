Picasso, Pablo - Focus periodo rosa e blu

Pablo Picasso con focus su periodo rosa e blu

Infanzia e primi passi nell'arte

Tra Spagna e Francia

Periodo blu

Periodo rosa

Poveri in riva al mare

Famiglia di saltimbanchi

Il cubismo

Siti utili

-Pablo Picasso nasce a Malaga il 25 ottobre 1881, è da subito immerso nell'ambiente pittorico, il padre, è infatti insegnante all'accademia di Belle Arti e conservatore del museo cittadino, nonché pittore nel tempo libero; dipingerà sin da piccolo con il padre.-Si trasferirà a La Coruña e poi a Barcellona per il lavoro del padre, qui avrà inizio la sua carriera, aprirà uno studio con un amico e vincerà un concorso che gli permetterà di studiare a Madrid, a seguito di una vita malsana si ammalerà di scarlattina e tornerà a Barcellona.-Tra il 1900 e il 1904 si trasferisce continuamente dalla Spagna a Parigi in compagnia dell'amico Casagemas dove andrà anche dopo la morte della mogli Eva e in cui allestirà anche una mostra.-Proprio durante una cena parigina di Picasso, il 17 settembre 1901, Casagemas si sparerà alla tempia per motivi sentimentali.-Venendo a conoscenza dell'avvenimento Picasso inizierà a dipingere quadri monocromatici blu; questo è quello che definiamo il periodo blu che si protrarrà fino al 1904.-Dal 1901 al 1904 Picasso adopererà colori freddi, principalmente la gamma dei blu.-Il pittore effettua questa scelta per il valore che dà al colore, con il blu elabora la morte dell'amico per poter arricchire la tavolozza di colori passando così al periodo rosa.-Tra il 1905 e il 1906 la tavolozza di Picasso si schiarisce, Picasso inizia a dipingere tele monocromatiche sfruttando le tonalità del rosa.-I quadri si ispirano alla vita del circo, sulla tela del pittore vediamo raffigurati clown, ballerine, acrobati...-Il quadro, conservato al Cleveland Museum of Art, è stato realizzato da Picasso nel 1903, in pieno periodo blu.-Il Soggetto del dipinto è una povera famiglia, la donna, l'uomo e il figlio sono rassegnati al loro destino, guardano a terra, i loro abiti sono lacerati, i loro piedi nudi.-L'opera, situata nella National Gallery of Art di Washington DC, è stata realizzata nel 1905, durante il periodo rosa.-Picasso prende ispirazione osservando un circo a Montmartre, Parigi.-Secondo alcuni studiosi il gruppo del quadro si paragona alla cerchia di amici di Picasso.-Durante il 1906, la vita di Picasso è caratterizzata da cambiamenti. Da questo periodo nascerà il cubismo delle origini con il quadro Les Demoiselles d'Avignon, altre evoluzioni porteranno il pittore al cubismo analitico che si evolverà ulteriormente nel cubismo sintetico.-Durante la sua carriera artistica, Picasso effettuerà anche delle sculture, questo lo renderà noto come artista eclettico.