Manet, Edouard - Il riposo

Questa tela è stata realizzata da Manet nel 1870 ed è esposta a Providence (U.S.A.), nel Museum of Art.Essa rappresenta la modella prediletta del pittore, Berthe Morisot, presente in molti dipinti, semisdraiata su di un divano color prugna; con una mano tiene un ventaglio, appoggiata sul bracciolo, e sopra il divano è appesa una xilografia giapponese, molto animata che per questo si pone in netto contrasto con la situazione di riposo di tutto il resto.La ragazza ha uno sguardo pensoso e un’aria sognante. In essa, l’artista ha saputo cogliere l’inquietudine intima di una giovane di buona famiglia, colta ed intelligente. Berthe era una lontana cugina di Fragonard e allieva di Corot. Arrivata alla soglia dei 30 anni, essa aveva scelto la via della pittura, una carriera professionale non certo facile per le donne di quel tempo e all’epoca del ritratto, essa non aveva ancora una situazione sentimentale ben definita. Indossa un abito bianco, a fiorellini, molto elegante dalla cui gonna lascia uscire un piede. Sul lato sinistro, esso appare ondeggiante e vaporoso.In questo dipinto l’elemento della seduzione è inequivocabile. Gli occhi neri della donna (in realtà Berthe aveva gli occhi verdi) hanno lo sguardo penetrante e sembrano seguire l’osservatore per tutta la stanza; la sua postura reclinata è altrettanto provocante.Gli spettatori al Salon di Parigi dove la tela fu esposta nel 1873, trovarono che la posa casuale della Morisot fosse di cattivo gusto e rimasero sconcertati dagli elementi dello stile di Manet: trattamento del colore e contrasto troppo dominante di toni chiari e scuri. I motivi della critica negativa furono sempre gli stessi: la tela non è né, disegnata, né dipinta e la donna non è né seduta, né in piedi. Inoltre, fu trovato che la fattura era inadeguata, troppo rapida e nell’insieme non finita.Manet definì questo suo lavoro uno "studio", non un ritratto ed infatti la poltrona che si intravede a sinistra non è senz’altro terminata