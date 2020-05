Gauguin, Paul - Visione dopo il sermone (4)

Gauguin, Paul - Visione dopo il sermone

Il tema rappresentato in La visione dopo il sermone, realizzato da Gaugin nel 1888, è lo stesso che rappresentò Delacroix in Giacobbe e l’angelo, tuttavia, nonostante siano passati solamente 30 anni cambia moltissimo il modo in cui sono rappresentati i soggetti.L’opera fu concepita da Gauguin come la pala d’altare di Pont Aven, ma non fu mai accettata dal parroco perché troppo innovativa, il paesaggio non è infatti leggibile ed è simile a quelli giapponesi, vi è infatti un albero che crea un taglio diagonale, così come spesso accedeva nelle stampe giapponesi, ma anche per il sintetismo tecnico.Sulla destra sono rappresentati Giacobbe e l’angelo, che sembra prevalere e sono apparentemente in profondità, invece in primo piano vi sono delle donne bretoni che creano un semicerchio, fra le quali, sull’estrema destra vi è un prete che ha appena fatto il sermone, la predica. Le donne sono quindi in preghiera mentre ascoltano il sermone. Lo scontro fra Giacobbe e l’angelo è quindi una concretizzazione visiva della scena che immaginano mentre il prete parla, l’albero crea quindi una separazione tra realtà e immaginazione.I colori sono antinaturalistici, ad esempio il prato è rosso. In realtà anche un verde brillante poteva essere antinaturalistico, ma il rosso permette di portare tutto in primo piano. Infatti Giacobbe sembra in secondo piano solo perché rappresentato più piccolo, col verde invece avrebbe avuto molta meno importanza.