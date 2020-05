Degas, Edgar - Assenzio, analisi

Degas - Assenzio, analisi

Come nella Classe di danza, anche in L’assenzio, 1875-1876, Degas si concentrò sugli interni, in questo caso della Nouvelle Athenes, di cui creò una spazialità attraverso tavoli e panche e ancora una volta attraverso un’osservazione dall’angolo. Vi sono anche dei pennelli sulla panca a suggerire che il pittore di trova lì.I due personaggi ubriachi raffigurati da Degas erano dei suoi amici. La figura femminile aveva un bicchiere di assenzio di fronte a sé ed è assorta, essendo ubriaca. La stessa sembra anche incastrata tra i tavoli. Vi è quindi anche una sorta di introspezione psicologica da parte di Degas. L’uomo invece, che è un barbone, guarda da tutt’altra parte pur essendo probabilmente più sobrio.Nonostante Degas avesse scelto di rappresentare due modelli e non due persone incontrate casualmente nel bar, quindi nonostante vi sia una progettazione e la volontà di mostrare gli effetti dell’alienazione dell’assenzio, i due personaggi sembrano trovarsi lì casualmente. Costoro sono il pittore Marcel e Ellen Andrèe, un’attrice allora abbastanza nota. Il quadro le fece però una cattiva reputazione perché Degas era riuscito ad essere così persuasivo da farla sembrare realmente ubriaca; fu infatti costretta a dichiarare che le era stato chiesto di atteggiarsi e di vestirsi in tale modo.Interessante è anche la luce che proviene dal di fronte, come si può comprendere dallo specchio posto dietro le due figure.