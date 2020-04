Avena, Antonio - Casa di Giulietta

Avena - Casa di Giulietta

All’orientamento progressista dell’architettura del XIX secolo si contrappone quello del Revival gotico, sviluppatosi in Francia e in Italia. Costituisce la declinazione in architettura del romanticismo, traspare infatti la nostalgia per il medioevo. I primi interventi di revival gotico risalgono alla prima metà del 1800, ma i più interessanti riguardano gli anni del dominio di Napoleone III (1850/1860).L’obiettivo di costui era quello di far rivivere l’epopea medievale francese.Un esempio di revival gotico è la casa di Giulietta ad opera di Antonio Avena che ideò anche il museo civico d’arte di Castelvecchio. Negli anni ‘30 Avena accompagnò gli sceneggiatori del primo film riguardante Giulietta e Romeo per Verona perché costoro erano alla ricerca di luogo dove girare la pellicola.Avena mostrò loro la tomba di Giulietta, in quanto la casa era meno significativa dal momento che non vi era nemmeno il balcone. Avena capì che il film avrebbe portato dei turisti, alla ricerca dei luoghi shakesperiani a Verona. Decise così fra il 1937 e il 1939 di sfrattare coloro che abitavano nella casa di Giulietta per iniziare la restaurazione e per ricreare l’ambiente medievale ma il stile gotico. Recuperò pezzi pregiati e originali da edifici che erano stati danneggiati dalla piena dell’Adige del 1882, come la lastra frontale del balcone. Furono restaurati anche gli interni come si può evincere dai soffitti a cassettone e dalle tempere sui muri in stile medievale. La casa di Giulietta è quindi un esempio tardivo di restauro integrativo in stile neo-medievale.