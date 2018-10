Arts and Craft - William Morris, Ladro di fragole

Arts and Craft

Il ladro di fragole

Parliamo del movimento alla base dell'Art Nouveau (insieme di manifestazioni dell'arte, della moda e del design che contraddistinguono gli anni tra 1890 e il 1914 - Belle epoqué). L'Art Nouveau è solo un'etichetta alle opere d'arte della Belle epoqué: le alte sono Liberty, Modernismo e Jughendstill.Nacque tutto nel 1861 quando si fece l'esposizione a Londra nel Crystal Palace. In quell'esposizione risultò evidente una contraddizione grazie nel design industriale dell'epoca. Gli oggetti quotidiani si potevano distinguere in due tipologie: altissima qualità, sia materiale che di design (tipologia con quantità di produzione ridotte e alto prezzo); produzione di massa su enormi quantità, però con qualità bassa su materiali e design. Wedgwood ne è un esempio: fabbrica che produceva porcellane raffinatissime di alta qualità. Gli oggetti di bassa qualità erano di latta smaltata perché comunque ne necessitavano le persone. Questo infastidì molte persone, tra cui William Morris: figlio di commercianti, finanzieri. Nel 1834 quest'ultimo studiò ad Oxford. Si era avvicinato ai pensieri del socialismo francese. Morris aveva un pensiero di sinistra di stampo calvinista. Con due amici fondò una società: "Morris, Marshall, Faulkner and Co" nel 1861. Produceva oggetti di arredamento (mobili, tappezzerie, arazzi, ottonerie..). Il fine era quello di una produzione in cui la qualità era alta, ma i prezzi erano ragionevoli, ossia accessibili anche ai poveri. Morris in seguito fallì, ma la società lascio un segno sull'età vittoriana indelebile.Edward Burne-Jones fu un collaboratore di Morris: grande artista inglese dell'età vittoriana.Morris inaugura un nuovo gusto e rende evidente che il mercato non è diviso in ricchi e poveri ma vi è anche la "middle-class", fascia di mercato che pur di ricevere oggetti di qualità, o comunque buoni, spende maggiormente. Le industrie cominciarono a capire che l'estetica dell'oggetto era importante; il design non doveva essere considerato qualcosa di secondario.