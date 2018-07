Adorazione dei Magi

Tempo e luogo

La descrizione e lo stile

L'opera fù eseguita da Gentile nel 1423, durante il suo soggiorno fiorentino (durato dal 1420 al 1425). Commissionata da Palla di Nofri Strozzi, allora l'uomo più ricco della città e persona di raffinata cultura, era destinata alla Chiesa di Santa Trinità.La grande pala, seppur incorniciata come un trittico, presenta una raffigurazione continua. Sullo sfondo è narrato il viaggio dei Magi, nella predella la Natività, la Fuga in Egitto e la Presentazione al Tempio. Anche la cornice è dipinta: nelle tre cuspidi sono rappresentati soggetti religiosi ( Annunciazione , Eterno benedicente, Profeti), nelle aperture dei pilastri vi sono invece dei fiori. Nella tavola principale rimane il tradizionale sfondo dorato, anche se ridotto al minimo, mentre nella predella è raffigurato un cielo naturalistico. L'oro e l'argento dorato sono largamente impiegati a scopo decorativo, sotto forma di lamine metalliche decorate con incisioni e di rilievi a pastiglia, non sono nelle aureole, ma anche nelle vesti dei Magi e nei finimenti dei cavalli.L'omaggio dei potenti del mondo a Cristo neonato è l'occasione per rappresentare una folla brulicante capeggiata da sovrani elegantissimi, in un paesaggio arioso, descritto dettagliatamente e popolato di animali di ogni tipo.