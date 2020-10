Abbazia di Fossanova - Descrizione

Abbazia di Fossanova

La chiesa dell’Abbazia di Fossanova a Priverno, in provincia di Latina è, probabilmente il più antico edifico gotico italiano e risale al XII e XIII secolo Di solito,le abbazie benedettine sorgevano come luogo di riposo per i pellegrini che si recavano in visita ai santuari, lungo le grandi vie di comunicazione (come la via Francigena o la via Romea), ma un po’ appartate.L’Abbazia di Fossanova, costruita in travertino, si trova vicino a Terracina in una zona paludosa che i monaci cistercensi cominciarono a bonificare.La facciata manca degli aspetti tipici del gotico europeo e soprattutto francese come gli archi rampanti e le grandi finestre con vetrate colorate. Tuttavia, essa presenta già alcuni elementi innovativi: il verticalismo, un tiburio molto sopraelevato, il corpo centrale sostenuto da robusti contrafforti. Nella parete più alta della facciata si apre un rosone ed alcuni attacchi ci possono far supporre che in origine essa doveva essere preceduto da un portico. Il portale centrale è strombato; l’arco è leggermente a schiena d’asino ed è sormontato da un timpano di ispirazione classica che prova l’influenza degli architetti cistercensi con le maestranze del luogo. Lateralmente abbiamo due portali con arcata a sesto acuto, ma ciechi.L’interno è molto semplice ed essenziale. Ha una pianta cruciforme e il braccio longitudinale è diviso in tre navate il cui sistema di sostegno è garantito da robusti pilastri rettangolari. Il verticalismo è ottenuto con pochi elementi fra cui i pilastri che sostengono gli archi acuti trasversali e che, all’occhio, risultano più slanciati perché poggiano su capitelli pensili che non arrivano fino a terra. Il verticalismo è attenuato soltanto da una doppia cornice che corre sopra le arcate. Sopra il transetto si eleva il tiburio a pianta ottagonale, di due piani, e sormontato da una lanterna. Esso aveva la funzione di campanile: le si suonavano nel sito del coro con funi che pendevano davanti l'altare maggiore.