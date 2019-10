Periodo classico - Definizione, da cosa è formato e Policleto

Pondus

l'armonia

l'equilibrio

periodo classico

periodo barocco

stile rococò

neoclassicismo

Il termine "classico" nell'arte può assumere tantissimi significati: misura, calcolo, simmetria, monumentalità; può anche rappresentare il, ovveroUn'opera classica è tale perchè monumentale, sfida i tempi ed è attuale. Nel '500 () le opere sono caratterizzate dalla presenza di linee dritte. Queste linee nel corso dei secoli subiscono delle trasformazioni, tant'è che nel '600 () diventano curve, per poi modificarsi ulteriormente verso il 1746 (), assumendo una forma frastagliata. Negli anni del '700/ inizio '800, col ritorno allo stile classico () le linee si riappropriano della propria forma originale.

sincretismo

la cultura dorica

la cultura orientale

la cultura cretese

guerrieri

guerrieri

naturalistici

raffinati e pacifici

periodo arcaico

periodo classico

periodo ellenistico

Sezione aurea

Col termineci riferiamo all'incontro di 2 o più culture che, fondendosi, ne formano una nuova. Nel caso della cultura greca, la formazione è dovuta all'incontro di 3 culture:(proveniente dal nord, Macedonia);(proveniente dall'est, Turchia e Anatolia);(proveniente da sud, Creta (un'isola della Grecia).Ognuna di queste culture presentava delle caratteristiche che andavano a influire direttamente sulle proprie opere: i Dorici erano dei, gli Orientali erano deie dei, mentre i Cretesi erano(questo fino al 1500, dopo la conquista dei cretesi da parte dei micenei).Il classicismo è diviso in 3 fasi:- X - VI a.C. :- V - IV a.C. :- III - fondazione di Roma :Col periodo classico abbiamo il massimo naturalismo della Grecia: si introducono medicina, matematica, filosofia e geometria. Questo naturalismo però non riflette la realtà, che presenta molte più imperfezioni. I greci infatti cercavano una bellezza ideale, la cosiddetta "": volevano paragonare l'uomo alla bellezza e alla perfezione della natura.

Arte greca classica

Policleto d'Argo

Fase ellenistica

virtuosismo

dinamicità delle opere

Grande esponente dell'arte greca classica (e in particolare dell'arte scultorea) fu, scultore, bronzista e teorico greco vissuto tra il 460 e il 420 a.C. circa.Policleto diceva che un bel corpo doveva misurare 8 volte la testa, gli occhi dovevano formare un triangolo equilatero tra le pupille e il naso. V'erano poi tantissimi altri rapporti simmetrici da rispettare. Procedendo in questo modo però i corpi e i volti diventavano tutti uguali, diversi dalla realtà.I greci passarono all'ellenimo nel momento in cui persero la Guerra del Peloponneso. Gli ateniesi, dopo essere stati sconfitti nonostante i numerosissimi sacrifici e interpretazioni degli oracoli effettuati prima della guerra, cominciarono a dubitare degli Dei, decidendo di smettere di raffigurarli nelle loro opere e sculture. Cominciarono a dare attenzione alla gente comune, e iniziarono a scolpire statue come donne ubriache, pugili sfiniti. E' in questo periodo che nasce ildegli artisti. In passato, gli artisti rappresentavano l'uomo come se fosse intrappolato nello spazio, completamente immobile. Col virtuosismo invece, l'uomo riesce a sconfiggere lo spazio, eseguendo ampi movimenti e dando inizio alla