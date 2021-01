Video appunto: Cronide di Capo Artemisio e Stile Severo

Stile severo

nell'intercapedine vuota che si è creata si versa il bronzo fuso.

Zeus o Poseidone di Capo Artemisio

Descrizione della scultura

Dopo le guerre persiane, Atene diventa una città centrale di cultura e commercio, con l’nasce loNello stile severo viene, perché viene affinata la abilità artistica e si riescono a raffiguraree piùI visi dei personaggi erano più tondeggianti, i capelli erano meno statici e le posizioni variavano di statua in statua.Le statue venivano fatte con la(tipica della lavorazione del bronzo):consiste nella creazione di una, avvolta poi da un negativo in terra cotta; il tutto viene messodoveInfine,Un esempio importante è Zeus o Poseidone di Capo Artemisio.La statua di Zeus di Capo Artemisio (chiamata anche “Cronide di C.A.”) raffigura unche risale cira al, attribuito a Calàmide.Il termine “Cronide” significa, il dio del tempo. Infatti, la statua potrebbe rappresentare Zeus o Poseidone figli di Crono. L’oggetto che viene lanciato potrebbe, così, essere uno unLa statua fu ritrovata nele recuperata nelsulla costa di Artemisio. Il Cronide si trovava nello spazio circostante di un relitto del 200 a.C. Probabilmente, si trattava di unache portava oggetti artistici a Roma.Il dio è ine il volto è girato verso la sua sinistra e sembra lanciare un oggetto.Il viso, poi, è incorniciato da unalunga e folta. Invece, isono corti, ricci, molto aderenti al capo e disposti in file ordinate.Laè di, le gambe sono divaricate, l'anatomia del corpo è, vi è inoltreperché la statua sarebbe perfettamente inseribile in un quadrato.La sua gamba sinistra sostiene il peso del corpo e il suo piede poggia interamente sulla base, mentre quella destra è pronta a dare lo slancio e ilVi erano forsenella barba e negli occhi in avorio, le sopracciglia in argento, le labbra e i capezzoli in rame.Il viso di Zeus è inespressivo, presenta zigomi sporgenti e naso accentuato, il suo sguardo pare concentrato nell’azione.