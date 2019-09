Bramante, Donato - Cristo alla colonna e Chiesa di Maria presso San Satiro

Bramante

Bramante (1444 - 1514)

Cristo alla colonna (dipinto)

Chiesa di Maria Presso San Satiro

Bramante è un artista che si occupa prevalentemente di architettura, ma anche di pittura e scultura. È un pittore urbinate, che si forma sotto la signoria del duca di Urbino e sotto l’insegnamento di Piero della FrancescaIn questa opera si nota l’influenza che Leonardo ebbe su questo artista, dovuta al fatto che i due lavorarono insieme a Santa Maria delle Grazie a Milano. Si nota una ricerca scultorea/statuaria, ma comunque molto realistica, e anche una attenzione al dettaglio: le vene del braccio sinistro, il laccio che stringe i muscoli, la grande capacità di gestire le ombre. Le ombre accentuano la tridimensionalità. Probabilmente questo utilizzo delle ombre è stato influenzato da alcune stampe monocrome che si erano diffuse in quel periodo (realizzate da Durer, artista tedesco), nelle quali c’erano tratti molto scuri e molto duri. Queste stampe avevano influenzato Bramante, così come anche Mantegna.La finestra in alto a sinistra ha due funzioni: quella di dare profondità e di creare una fonte di luce. al suo interno si intravedono delle colline e più oltre delle montagne, con profili rocciosi evidenziati da colori freddi e sfumature, caratteristiche riconducibili alla ricerca di Leonardo.In questa chiesa abbiamo una corretta applicazione degli elementi classici, anche se c’è l’elemento del coro oltre il presbitero, che non fa parte della tradizione classica. In realtà si tratta di un finto coro: la chiesa infatti non poteva essere allungata a causa della presenza di una strada alle sue spalle, perciò c’è un presbiterio coperto da una cupola e Bramante simula la presenza del coro. Per farlo utilizza la tecnica della prospettiva accelerata, nella quale si simula una profondità di qualche metro (la profondità reale è di 1m, ma sembra di 3-4 metri) attraverso l’abbassamento del soffitto, la convergenza delle pareti e l’innalzamento del pavimento (risulta soprattutto nella vista frontale). La tridimensionalità inoltre è accentuata anche dall’aspetto pittorico. Lo fa per due ragioni: per non concludere con un muro la Chiesa e per il suo interesse verso la ricerca prospettica. La pianta è a croce latina commissa e presenta tre navate. Quelle laterali intersecano il transetto. Il transetto riprende la copertura della volta a botte (presente anche nella navata centrale), sostenuta da grandi pilastri, archi a tutto sesto e trabeazione.